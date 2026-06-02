Μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε ο Σταύρος Φλώρος μέσα από πρόσφατη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας ότι συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη με δύναμη και ψυχικό σθένος, μετά το σοβαρό ατύχημα που σημάδεψε τη ζωή του.

Ο πατέρας του, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ανέφερε πως η εικόνα του γιου του αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητα που τον χαρακτηρίζει όλο αυτό το διάστημα, παρά τις δύσκολες συνθήκες και τις επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί.

Όπως εξήγησε, η οικογένεια περιμένει με αισιοδοξία τα αποτελέσματα της θεραπευτικής πορείας και εύχεται η αποκατάσταση να συνεχιστεί χωρίς επιπλοκές.

Παράλληλα, τόνισε πως η στήριξη του κόσμου και η αγάπη που δέχεται ο Σταύρος, αποτελούν σημαντική πηγή δύναμης για τον ίδιο.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Σταύρος συνεχίζει να χαμογελά. Παρά τις δοκιμασίες που έχει περάσει, δεν χάνει την αισιοδοξία και το φως του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον πατέρα του, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, και υπάρχει η ελπίδα ότι μέσα στο καλοκαίρι θα μπορέσει να επιστρέψει, έστω και προσωρινά, στο σπίτι του, για να βρεθεί κοντά στην οικογένεια και τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Στη συνέχεια θα συνεχίσει το πρόγραμμα αποκατάστασης, με στόχο την καλύτερη δυνατή ανάρρωση.

