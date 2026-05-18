Στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Μαϊάμι βρίσκεται πλέον ο Σταύρος Φλώρος, προκειμένου να ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασης της υγείας του. Ο νεαρός πρώην παίκτης του Survivor, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλα σκάφους κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου, έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Έχοντας αποδεχτεί με τεράστιο σθένος τον ακρωτηριασμό του, ο 22χρονος παλεύει καθημερινά για να σταθεί ξανά στα πόδια του, έχοντας ως απόλυτο στήριγμα την οικογένειά του.

Η μια από τις αδελφές του που βρίσκονται δίπλα του από την πρώτη στιγμή, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» και ανέφερε: «Ο αδελφός μου ζει πραγματικά από θαύμα και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλοι οι γιατροί μας είπαν πως οι πιθανότητες να ζήσει ήταν μηδαμινές. Παρ’ όλα αυτά ο Σταύρος δίνει τον δικό του αγώνα και συνεχίζει να παλεύει με απίστευτη δύναμη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη, έχουμε δρόμο μπροστά μας, όμως παραμένουμε αισιόδοξοι και προχωράμε όλοι μαζί σαν μια οικογένεια ενωμένη.

Είμαστε 10 αδέλφια αλλά εγώ με τον Σταύρο είμαστε πάντα πιο ενωμένοι από όλους. Όταν με είδε μετά από τόσους μήνες, χάρηκε πολύ και συγκινήθηκε βαθιά. Συγκινείται επίσης καθημερινά από την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου κι αυτό του δίνει τεράστιο κουράγιο να συνεχίσει. Θέλω κι εγώ μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο αλλά και εσάς προσωπικά για την αγάπη και τη δύναμη που μας δείχνετε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Από την πλευρά ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου σε δηλώσεις του στο Buongiorno ανέφερε:

«Ο Σταύρος είναι καλύτερα. Πριν μέρες βγήκε από τη ΜΕΘ όπου νοσηλευόταν και το πρωί του Σαββάτου μεταφέρθηκε στην Αμερική και συγκεκριμένα σε κλινική στο Μαϊάμι. Εκεί πραγματοποίησε ήδη μια πρώτη μικρή επέμβαση που θεωρείται προεργασία για το χειρουργείο που θα ακολουθήσει στον δεξί αστράγαλο.

Αυτή η επέμβαση έγινε κανονικά με αναισθησία για να σταματήσουν μια φλεγμονή και κρίθηκε επιτυχημένη. Το επόμενο χειρουργείο θα γίνει την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Οι γιατροί μας είπαν ότι το δεξί πόδι θα αποκατασταθεί αν και έχουν πολύ δρόμο ακόμα. Θα χρειαστεί πολλή αποκατάσταση με φυσικοθεραπείες κτλ. Η εικόνα είναι αισιόδοξη. Θα μείνει εκεί περίπου 1,5 μήνα και μετά θα κρίνουμε σύμφωνα με την κατάσταση αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα ή όχι, μέχρι στιγμής η κλινική εικόνα είναι πολύ αισιόδοξη».

Και πρόσθεσε: «Ο Σταύρος είναι ένα παιδί με μεγάλο χαμόγελο και δύναμη ψυχής… Έχουν πάει στο Μαϊάμι 4 μέλη της οικογένειάς μας…κάποια στιγμή θα πάνε τέσσερα άλλα μέλη να τους αντικαταστήσουν, θα είναι μόνιμα 4-5 μέλη εκεί…Θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον Μάνο Μαλλιαρό γιατί κινδύνευσε κι αυτός για να σώσει τη ζωή του Σταύρου. Έσωσε τη ζωή του δυο φορές, μια που του φώναξε για να καταλάβει τι γίνεται και μια που τον ανέβασε στο σκάφος».

