Σταύρος Φλώρος: Ποια είναι η κατάστασή του 3 μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του στον Άγιο Δομίνικο

Ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει να βρίσκεται μετά από περίπου τρείς μήνες από το σοβαρό ατύχημα που υπέστη κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο ριάλιτι επιβίωσης, Survivor, σε ειδικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και να υποβληθεί σε μια σειρά από απαιτητικά χειρουργεία προκειμένου να μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Όλα συνέβησαν τον περασμένο Μάϊο, όταν ο παίκτης του ριάλιτι πήγε μαζί με τον συμπαίκτη του, Μάνο Μαλλιαρό να ψαρέψουν με ψαροντούφεκο στη θάλασσα. Τότε, ένα τουριστικό σκάφος πέρασε από πάνω τους με τις προπέλες να χτυπούν τον Σταύρο Φλώρο. Ο άτυχος νεαρός υπέστη ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι, ενώ το δεξί τραυματίστηκε σοβαρά στον αστράγαλο. Από τότε, ο πρώην παίκτης του Survivor προσπαθεί με μεγάλο θάρρος και αισιοδοξία να βγει νικητής από αυτό το τραγικό συμβάν, ενώ επιθυμία του είναι στο επόμενο χρονικό διάστημα να επιστρέψει στο σπίτι του στην Ελλάδα.

Ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν είχε καταφέρει να βρεθεί στο πλευρό του παιδιού του στο Μαϊάμι, όπως αποκάλυψε στο «Πρωινό» επισκέφτηκε επιτέλους τον 21χρονο στο νοσοκομείο, με τον ίδιο να λέει σχετικά με την κατάστασή του: «Έφτασα τη Δευτέρα το βράδυ στο Μαϊάμι. Συγκινήθηκε πάρα πολύ ο Σταύρος όταν με είδε όπως κι εγώ. Έχει ξεκινήσει την αποκατάστασή του από εχθές. Συνεχίζει να παίρνει παυσίπονα, αλλά λιγότερα απ’ ότι έπαιρνε και συνεχίζουμε.

Βγαίνει έξω με το καρότσι σχεδόν κάθε μέρα και κάνει βόλτες. Στις 9 του μήνα θα του βάλουν και κάποια βοηθητικά σίδερα που έχει, τα οποία στηρίζουν το δεξί πόδι ώστε να παραμένει ακίνητο. Μετά από δύο εβδομάδες θα κάνει μαθήματα κινησιολογίας και αν όλα πάνε καλά, θα επιστρέψει Ελλάδα. Άρα σε περίπου 4 εβδομάδες συνολικά θα είναι και πάλι στο σπίτι του. Θέλει να γυρίσει πίσω και ο Σταύρος αφού όμως πρώτα του πουν οι γιατροί εδώ ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τη θεραπεία του στην Ελλάδα. Το θετικό είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο. Είμαστε όλη η οικογένεια δίπλα του, στηρίζουν και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για πάντα».

govastiletto.gr – Σταύρος Φλώρος: Στην Αθήνα η αποκατάσταση του πρώην παίκτη