Σταύρος Φλώρος: Προκαλούν ανατριχίλα οι νέες φωτογραφίες από το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο

Η υπόθεση του Σταύρου Φλώρου έχει πάρει, τις τελευταίες ημέρες, νέες διαστάσεις, τέσσερις σχεδόν μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα που άλλαξε για πάντα τη ζωή του, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο «Survivor».

Ο 22χρονος, ο οποίος έχασε το αριστερό πόδι του πάνω από το γόνατο, όταν χτυπήθηκε από προπέλα σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο και του διεθνούς Τύπου, μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για δικαστική προσφυγή, με την οποία φέρεται να διεκδικεί αποζημίωση άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την υπόθεση έφεραν δυναμικά στο προσκήνιο μεγάλα ξένα μέσα, μεταξύ των οποίων το TMZ και η Daily Mail, παρουσιάζοντας στοιχεία που αποδίδουν σε δικαστικά έγγραφα.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευτεί, η πλευρά του Σταύρου Φλώρου αποδίδει ευθύνες για τα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι παίκτες ψάρευαν σε ανοιχτά νερά όπου υπήρχε έντονη κίνηση τουριστικών σκαφών, χωρίς – κατά τους ισχυρισμούς της αγωγής – επαρκή προστατευτικά μέτρα. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν την εκδοχή της πλευράς του 22χρονου και δεν έχουν κριθεί δικαστικά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το TMZ έδωσε στη δημοσιότητα ένα εκτενές φωτογραφικό υλικό από την περιπέτεια του Σταύρου Φλώρου, με εικόνες από το νοσοκομείο και την περίοδο που ακολούθησε το ατύχημα. Το αμερικανικό μέσο έχει αναρτήσει συνολικά μια gallery με πολλές φωτογραφίες, χωρισμένη σε διαφορετικές φάσεις του περιστατικού, της νοσηλείας και της μετέπειτα πορείας του.

Οι εικόνες είναι ιδιαίτερα σκληρές, αφού αποτυπώνουν πολύ πιο καθαρά το μέγεθος του τραυματισμού που υπέστη ο νεαρός παίκτης. Μέχρι σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιότητας είχε επικεντρωθεί στον ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του πάνω από το γόνατο.

Ωστόσο, το νέο φωτογραφικό υλικό αναδεικνύει τη σοβαρότητα των τραυμάτων που υπέστη στο δεξί του πόδι, το οποίο επίσης χτυπήθηκε από τις προπέλες του σκάφους.

Σύμφωνα με όσα αποδίδονται στο δικόγραφο, οι προπέλες χτύπησαν και τα δύο κάτω άκρα του, με το αριστερό πόδι να αποκόπτεται και να μην ανασύρεται ποτέ από τη θάλασσα, ενώ το δεξί τραυματίστηκε σοβαρά.

govastiletto.gr – «Σκεφτόμουν ότι θα πεθάνω»: Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος στην πρώτη του συνέντευξη μετά τον ακρωτηριασμό