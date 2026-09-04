Δραματικές διαστάσεις πήρε η ζωή του Σταύρου Φλώρου μέσα σε ελάχιστους μήνες. Ο 22χρονος πρώην παίκτης του Survivor, μετά από ένα βαρύ ατύχημα στη θάλασσα που είχε ως συνέπεια τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού πάνω από το γόνατο, ετοιμάζεται τώρα για τη δικαστική διαμάχη της ζωής του. Τέσσερις μήνες μετά το συμβάν, ο ίδιος κινείται νομικά κατά της εταιρείας παραγωγής Acyn Media αλλά και κάθε υπευθύνου, αξιώνοντας αποζημίωση που ξεπερνά το αστρονομικό ποσό των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αγωγή των 100 εκατομμυρίων δολαρίων

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε στις αρχές Σεπτεμβρίου. Όπως έγινε γνωστό μέσα από το TMZ, ο Σταύρος Φλώρος κατέθεσε αγωγή στο Μαϊάμι, διεκδικώντας αποζημίωση 100 εκατομμύριων δολαρίων. Στην αγωγή του ο πρώην παίκτης και νικητής του Survivor αποδίδει ευθύνες για τις συνθήκες ασφαλείας κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνταν το ψαροντούφεκο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οι παίκτες ψάρευαν σε ανοιχτά νερά όπου κυκλοφορούσαν τουριστικά σκάφη, χωρίς να έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα προστασίας, όπως σκάφη ασφαλείας, αποκλεισμένες ζώνες και κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση. Πρόκειται, βέβαια, για ισχυρισμούς που πλέον θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.

Διχασμός στα social media

Η είδηση για την αγωγή προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διχάζοντας τους χρήστες. Από τη μία πλευρά, κύμα συμπαράστασης δημιουργήθηκε υπέρ του Σταύρου Φλώρου, με πολλούς να τονίζουν ότι, μετά από ένα τόσο σοβαρό ατύχημα που του άλλαξε τη ζωή, δικαιούται απόλυτα να κινηθεί νομικά και να απαιτήσει την απόδοση ευθυνών μέχρι τέλους.

Σοκ οι φωτό!🤯

Να τους γαμησει πρέπει τους κωλοΤουρκους #survivorgr https://t.co/h4Tu1SeOuA — Twitτέρας 👹 (@agnwstos_x_) September 3, 2026

Πανέξυπνη κίνηση του Φλώρου να κάνει την αγωγή σε αμερικάνικο δικαστήριο, εδώ ξέρουμε πώς θα πήγαινε αυτό.. #survivorGR — 🌈GoodBoy🌈 (@johnpappas1976) September 3, 2026

Πάντα κ μόνο με τον Σταυράκο, περιμένω επίσημη τοποθέτηση απο τον ίδιο,την οικογένεια ή τον δικηγόρο του.Κ όπως ορθώς είπε η @dwravel13 το tmz είναι απο τα πιο αναξιόπιστα κίτρινα σάιτ του εξωτερικού με μηνύσεις κ καταστροφές ζωών.Ας περιμένουμε. #SurvivorGR pic.twitter.com/f5dDqPNg25 — Real (@Real87278144) September 3, 2026

Ένα τεράστιο “Σταύρε, πάρ’του και τα σωβτακα του τουρκαλά.” έχουμε όλοι στο μυαλό μας.#survivorGR pic.twitter.com/F26jPbi1xZ — Τηλε-Κανίβαλος (@Tilekanivalos) September 4, 2026

Από την άλλη, δεν λείπουν και εκείνοι που τον κατακεραυνώνουν, αναρωτώμενοι γιατί οι σοβαρές καταγγελίες που περιλαμβάνονται σήμερα στην αγωγή δεν είχαν διατυπωθεί δημόσια αμέσως μετά το ατύχημα. Ιδιαίτερα σχολιάστηκαν και οι χαμογελαστές φωτογραφίες του με τον Ατζούν Ιλιτζαλί στο Μαϊάμι. Χρήστες επαναφέρουν σήμερα εκείνα τα στιγμιότυπα, επισημαίνοντας την αντίθεση ανάμεσα στην εικόνα που παρουσίαζαν τότε οι δύο άνδρες και στο γεγονός ότι λίγους μήνες αργότερα ο Φλώρος στρέφεται νομικά και κατά του Τούρκου παραγωγού, διεκδικώντας ένα τεράστιο χρηματικό ποσό.

govastiletto.gr -Σταύρος Φλώρος κατά Acun Medya: Ζητά 100 εκατομμύρια δολάρια για τον ακρωτηριασμό του