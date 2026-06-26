Στην Αθήνα αναμένεται να συνεχίσει τη διαδικασία αποκατάστασής του ο Σταύρος Φλώρος, περίπου 1,5 μήνα μετά τον ακρωτηριασμό του, με τις ιατρικές επεμβάσεις να συνεχίζονται σε εντατικούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πατέρας του στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο νεαρός πρώην παίκτης του Survivor βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και προετοιμάζεται για ακόμη μία επέμβαση τις επόμενες ημέρες, ενώ προς το τέλος Ιουλίου αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, η αποκατάστασή του θα συνεχιστεί σε εξειδικευμένο κέντρο στην Αθήνα, ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει μέρος της θεραπείας του στη χώρα του.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ψυχολογία του είναι «καλή για τα δεδομένα της κατάστασης» και ότι έχει στο πλευρό του την οικογένειά του, η οποία τον στηρίζει καθημερινά.

Ο πατέρας του μίλησε επίσης, για τη διαδικασία των ιατρικών επεμβάσεων και την πορεία της ανάρρωσης, αναφέροντας πως το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο για την εξέλιξη της υγείας του.

Η υπόθεση του Σταύρου Φλώρου παραμένει δύσκολη, με την αποκατάστασή του να συνεχίζεται σταδιακά και με συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

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