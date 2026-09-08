Χαμογελαστός και έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα από το Survivor, ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει την καθημερινότητά του στην Καβάλα, λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της αγωγής που έχει καταθέσει κατά της Acun Medya.

Ο πρώην παίκτης του Survivor κινείται νομικά κατά της τουρκικής εταιρείας παραγωγής, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη συμμετοχή του στο reality, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του ποδιού του.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες και τις σημαντικές αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή του το ατύχημα, ο Σταύρος Φλώρος παραμένει δραστήριος και συνεχίζει κανονικά τις υποχρεώσεις του.

Μάλιστα, αυτές τις ημέρες δεν είναι μόνος. Συμπαίκτες του από την τελευταία σεζόν του Survivor ταξίδεψαν στην Καβάλα, όπου μένει, προκειμένου να περάσουν χρόνο μαζί του και να τον στηρίξουν έμπρακτα.

Η Μαντίσα Τσότα, η Όλγα Λοβέρα και ο Γιώργος Πολύχρος βρέθηκαν στο πλευρό του και μάλιστα τον συνόδευσαν στη σχολή του, στο ΤΕΙ Λογιστικής, όπου ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε για να δώσει μάθημα.

Η Όλγα Λοβέρα μοιράστηκε στα social media μια ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία με τον Σταύρο Φλώρο, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, συνοδεύοντάς τη με ένα συγκινητικό μήνυμα.

«Ήρθαμε μαζί για να δώσει μάθημα! Όταν σε είδα Σταυράκο μου, ήθελα να σε τσιμπήσω, να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω, να δω αν είσαι αληθινός. Ό,τι πιο όμορφο και πιο δυνατό έχω δει είναι η γενναία σου ψυχή. Μαζί σου όλοι παίρνουμε κουράγιο για τη ζωή. Εύχομαι ο αγώνας σου να δικαιωθεί, γιατί η αλήθεια πάντα λάμπει πιο δυνατά, σαν τον ήλιο που βγαίνει, για όλους μας κάθε πρωί. Ευχαριστώ τον Θεό, που είσαι καλά και μπορεί και σε χαίρεται η τόσο καλή οικογένειά σου και όλοι εμείς, που σ’ αγαπάμε!», έγραψε χαρακτηριστικά.

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