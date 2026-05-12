Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται πλέον ο Σταύρος Φλώρος, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στον Άγιο Δομίνικο. Η παραγωγή του Survivor ανακοίνωσε πως ο 22χρονος παίκτης έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του και η κατάστασή του κρίνεται σταθερή, αν και παραμένει υπό στενή παρακολούθηση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Αυτό αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση που στάλθηκε το απόγευμα της Τρίτης (12/5), σχετικά με την κατάσταση της υγείας του άτυχου νεαρού από την Καβάλα, που ακρωτηριάστηκε μετά από σοβαρότατο τραυματισμό από σκάφος στον Άγιο Δομίνικο.

Η ανακοίνωση της Acun Media:

«Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση. Παράλληλα, οι τοπικές Αρχές, Αστυνομία και Λιμενικό σώμα συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος.

Τρία μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς τον Άγιο Δομίνικο, καθώς από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε η άμεση μετάβασή τους δίπλα του. Στον Άγιο Δομίνικο έχει ήδη φτάσει και ο Acun Ilıcalı.

Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στον Σταύρο και την οικογένειά του, με την ευχή για δύναμη και την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της υγείας του».

Η μετάδοση του Survivor έχει ανασταλεί επ’ αόριστον.

