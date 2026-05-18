Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο Σταύρος Φλώρος, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο. Ο τραυματισμός του παίκτη του «Survivor» τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Όπως έγινε γνωστό, ο 22χρονος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο ενόσω ο ίδιος έκανε ψαροντούφεκο, με αποτέλεσμα μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.

Με ένα βίντεο μέσα από το νοσοκομείο, ο Σταύρος Φλώρος έστειλε τα πρώτα θετικά μηνύματα για την πορεία της υγείας του. Ο νεαρός παίκτης εμφανίστηκε καθησυχαστικός και αισιόδοξος στην ανάρτηση που έκανε στα social media το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη του κόσμου.

«Επιτέλους ήρθε η ώρα για να κάνω αυτό το βίντεο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται είναι απίστευτο. Γίνεται χαμός, στέλνουν μηνύματα σε μένα, στους γονείς μου, στα αδέρφια μου. Μου έχετε δώσει πάρα πολλή δύναμη και γι’ αυτό χαμογελάω τόσο πολύ. Μου έχετε δώσει πάρα πολλή αγάπη. Πάνε καλά τα πράγματα, δόξα τω Θεώ.

Τα λόγια είναι λίγα, περισσεύουν, ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Μάνο Μαλλιαρό. Ότι και να πω για εσένα αδελφέ μου είναι λίγο. Αυτό που μας ενώνει από δω και πέρα δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας. Πλέον είσαι οικογένεια για εμένα» είπε ο Σταύρος Φλώρος στο βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Το ευχαριστώ είναι λίγο μπροστά σε όλη αυτή την αγάπη που έχω λάβει, πραγματικά το όλο συμβάν, πρόκειται για θαύμα. Σας ευχαριστώ όλους σας που μου χαρίσατε αυτό το χαμόγελο», έγραψε στην ανάρτησή του ο Σταύρος Φλώρος.

