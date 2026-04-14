Ο δημοσιογράφος, Σταύρος Καλογεράκης συγκλονίζει με μια βαθιά προσωπική ανάρτηση, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη στιγμή που αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τη ζωή του.

Μέσα από μια εξομολόγηση ψυχής, περιγράφει τη δύσκολη αφετηρία, την κατάρρευση, αλλά και τη δύναμη που βρήκε για να ξεκινήσει τον δικό του «Μαραθώνιο Ζωής», στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας και επιμονής.

Αναλυτικά η ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram:

8/4/2025 – 14/4/2026: Ο δικός μου Μαραθώνιος Ζωής

Έχει περάσει ένας χρόνος από εκείνη την ημέρα που άλλαξε τα πάντα. Ήταν 4 Απριλίου 2025, όταν πήρα στα χέρια μου εξετάσεις που με προσγείωσαν απότομα: ζάχαρο 252! Ένας οργανισμός στα όριά του.

Για χρόνια είχα αφήσει τον εαυτό μου πίσω, βάζοντας μπροστά δουλειά, υποχρεώσεις και συνήθειες που με απομάκρυναν από την υγεία μου. Έβλεπα το πρόβλημα, αλλά επέλεγα να το αγνοώ. Άνθρωποι δικοί μου προσπάθησαν να με αφυπνίσουν, όμως εγώ αντιδρούσα. Δεν ήμουν έτοιμος να αντικρίσω την αλήθεια. Μέχρι που έφτασα στον πάτο. Μετά από μια ακόμα υπερβολή, κατέρρευσα.

Εκείνη τη στιγμή, για πρώτη φορά, ζήτησα βοήθεια από τον Θεό. Και λίγο μετά, το σώμα μου άρχισε να “φωνάζει”. Η συχνοουρία ήταν το καμπανάκι που δεν μπορούσα πια να αγνοήσω. Απευθύνθηκα για εξετάσεις και ήρθε η επιβεβαίωση. Αυτή τη φορά όμως δεν το άφησα. Με πίστη και αποφασιστικότητα, ζήτησα βοήθεια. Όταν μπήκα στο ιατρείο του κυρίου Γιάννη Παπαθεοδώρου, ζύγιζα 204 κιλά.

Δεν με έκρινε· με άκουσε και μου έδειξε τον δρόμο. Εκεί ξεκίνησε πραγματικά ο αγώνας. Στη διαδρομή δεν ήμουν μόνος. Ο @tzaligopoulos_dimitris έγινε για μένα καθοδηγητής, λέγοντάς μου κάτι που κράτησα βαθιά μέσα μου: «Δεν είναι αγώνας ταχύτητας, είναι Μαραθώνιος».

Και έτσι το είδα κι εγώ. Από τις υπερβολές πέρασα στην ισορροπία. Από την ασυνειδησία, στη συνειδητή επιλογή. Δύσκολα βήματα, μικρές νίκες — αλλά συνεχόμενες. Σήμερα, έναν χρόνο μετά, έχω χάσει 71 κιλά. Όμως το πιο σημαντικό δεν είναι ο αριθμός, αλλά η ζωή που κέρδισα.

Από τη στιγμή που δεν μπορούσα να περπατήσω λίγα μέτρα, έφτασα να κινούμαι καθημερινά χωρίς κόπωση, χωρίς να λαχανιάζω, χωρίς να νιώθω το σώμα μου να με περιορίζει. Και πλέον δεν είμαι μόνος.

Έχω δίπλα μου ανθρώπους που με στηρίζουν πραγματικά. Αν τα κατάφερα εγώ — που ήμουν αρνητικός σε κάθε αλλαγή — τότε μπορεί να τα καταφέρει ο καθένας. Με πίστη, με στήριξη και, κυρίως, με απόφαση. Γιατί αυτός ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Είναι Μαραθώνιος. Και ο δικός μου συνεχίζεται — όχι απλώς για να φτάσω στον τερματισμό, αλλά για να ζήσω μια ζωή πιο υγιεινή, κάθε μέρα.

