Ο Σταύρος Νιάρχος και η Dasha Zhukova αποτελούν ένα από τα πιο διακριτικά, αλλά ταυτόχρονα πιο λαμπερά, ζευγάρια της διεθνούς κοσμικής σκηνής.

Το ζευγάρι έχει χωρίσει τη ζωή του ανάμεσα σε Ευρώπη και Αμερική και προτιμά να κρατά την προσωπική ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Γι’ αυτό και κάθε επίσημη κοινή εμφάνισή τους τραβάει αμέσως την προσοχή.

Αυτή τη φορά, το ζευγάρι πραγματοποίησε μια δημόσια εμφάνιση στο Art & Artists Gala του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, σε μια ξεχωριστή βραδιά που γιορτάζει τους πιο οραματιστές καλλιτέχνες της σύγχρονης εποχής, τα έργα των οποίων δεσπόζουν στη συλλογή του Met.

Η 44χρονη πρώην σύζυγος του Ρώσου μεγιστάνα Roman Abramovich, ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία με τον Σταύρο Νιάρχο από την εμφάνισή τους στο Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης.

Μάλιστα, σε ανάρτησή της η διεύθυνση του μουσείου αποκάλυψε ότι ο Σταύρος Νιάρχος και η Dasha Zhukova δεν ήταν απλά προσκεκλημένοι, αφού εκείνη ανήκει στην οργανωτική επιτροπή του φημισμένου γκαλά. Εξάλλου, η αγάπη του ζευγαριού για τις Τέχνες είναι πολύ γνωστή, καθώς θεωρούνται πολύ σημαντικοί συλλέκτες έχοντας από κοινού μια μεγάλη συλλογή έργων σπουδαίων καλλιτεχνών συνολικής αξίας πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

