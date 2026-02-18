Ο Σταύρος Νικολαΐδης μίλησε για την περίοδο λίγο πριν τη γέννηση του παιδιού του, όταν χρειάστηκε να δουλέψει εκτός υποκριτικής, σε μια εταιρεία μεταφορών της αδερφής του.

Ο ηθοποιός περιέγραψε ότι η εργασία αυτή τον συγκίνησε σε τέτοιο βαθμό που, μόλις υπέγραψε επίσημα το συμβόλαιο, γύρισε στο σπίτι και ξέσπασε σε λυγμούς.

Σε συνέντευξή του στο «The 2Night Show» την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, αποκάλυψε πως υπήρξαν περιόδοι που δεν υπήρχαν επαγγελματικές προτάσεις στον χώρο της υποκριτικής και αυτό τον στενοχωρούσε.

«Η αδερφή μου είχε μια εταιρεία μεταφορών και σε μια στιγμή που δεν είχα τίποτα, μου πρότεινε να βοηθήσω. Εκπαιδεύτηκα μέσα σε ένα καλοκαίρι και έμεινα σχεδόν έναν χρόνο ως βοηθός», εξήγησε.

Ο Σταύρος συνέχισε: «Όταν τελικά με προσέλαβε επίσημα και υπέγραψα, γύρισα σπίτι και έκλαιγα με λυγμούς. Ήταν έντονα τα συναισθήματα. Οι οδηγοί φορτηγών με ρωτούσαν τι συμβαίνει και αν υπήρχε δουλειά».

Η εμπειρία αυτή, όπως είπε, τον έκανε να εκτιμήσει ακόμη περισσότερο τις ευκαιρίες και τη σταθερότητα στη ζωή του.

