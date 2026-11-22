Στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» και στην Πέννυ Καβέτσου μίλησε ο Σταύρος Νικολαΐδης, αναφερόμενος στον Πέτρο Φιλιππίδη, σε μια δύσκολη συνεργασία του με σκηνοθέτη, στην προσωπική του ζωή, καθώς και στη στενή συναισθηματική σχέση που τον συνδέει με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Αρχικά, ο ηθοποιός μίλησε για όσα είχε πει στο παρελθόν σχετικά με τον Πέτρο Φιλιππίδη και διευκρίνισε τους λόγους για τους οποίους συνεχίζει να τον βλέπει ως σπουδαίο ηθοποιό, ανεξάρτητα από τις δικαστικές εξελίξεις της υπόθεσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, το να αναγνωρίζει κανείς την υποκριτική αξία κάποιου δεν ισοδυναμεί με τοποθέτηση επί της δικαστικής διαδικασίας.

«Ακόμα δεν έχω καταλάβει που είναι το κακό σε αυτό που είπα. Τον θεωρώ σπουδαίο ηθοποιό και ήρθε και με είδε και στο θέατρο. Ζητώ και τη γνώμη του. Δεν είμαι εγώ δικαστήριο. Έχει κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Έρχεται να μου πει γεια σου, θα του ρίξω μία μπουνιά;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Σταύρος Νικολαΐδης αποκάλυψε πως έχει βιώσει και ο ίδιος μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στον επαγγελματικό του χώρο, περιγράφοντας την ψυχολογική κακοποίηση που υπέστη από σκηνοθέτη. Μάλιστα, όπως εξομολογήθηκε, η συμπεριφορά αυτή τον είχε επηρεάσει τόσο πολύ, ώστε επέστρεφε στο σπίτι του και ξεσπούσε σε κλάματα στην αγκαλιά της συζύγου του.

«Σκηνοθέτης με κακοποίησε πολύ άσχημα ψυχολογικά σε σημείο που το βράδυ γύριζα σπίτι και έκλαιγα στην αγκαλιά της γυναίκας μου», είπε ο ηθοποιός.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη, για τον οποίο μίλησε με μεγάλη συγκίνηση. Ο Σταύρος Νικολαΐδης απέφυγε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση τους, τονίζοντας πως πρόκειται για κάτι πολύ προσωπικό, ωστόσο αναγνώρισε τον σημαντικό ρόλο που είχε ο τραγουδιστής στην προσωπική του εξέλιξη.

«Δεν μπορώ να το πω. Είναι κάτι πολύ προσωπικό και δεν λέγεται προς τα έξω. Εμένα μου ξεκλείδωσε κάποιες πόρτες και θεωρώ ότι έπαιξε κάποιο ρόλο την εξέλιξή μου σαν άνθρωπος. Να σαπίσουν στη φυλακή. Δεν ξέρω τι να πω άλλο στο θέμα του Γιώργου. Πήγε τελείως χαμένος, επειδή κάποιοι άνθρωποι αδιαφορούν για την ανθρώπινη ζωή και νοιάζονται μόνο για το χρήμα.

Το τραγικό ήταν πως σε πείσμα κάποιων, ο Γιώργος είχε αποφασίσει το τελευταίο διάστημα να γίνει καλά. Για αυτό οδηγήθηκε σε αυτά τα τέρατα. Αυτό είναι που πληγώνει τους δικούς του ανθρώπους ότι ο Γιώργος είχε καταλάβει στο τέλος. Δεν έχω κλάψει ούτε για τη μάνα μου, όσο έχω κλάψει για τον Γιώργο».

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