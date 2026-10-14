Για τις τρεις αποβολές που βίωσε με τη σύζυγό του και τη δύσκολη διαδρομή μέχρι να αποκτήσουν το παιδί τους μίλησε ο Σταύρος Νικολαΐδης. Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως η υιοθεσία είχε περάσει από το μυαλό τους, ωστόσο δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια να γίνουν γονείς.

Ο ηθοποιός, ο οποίος σήμερα έχει έναν εννιάχρονο γιο, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ως ζευγάρι.

Όπως εξήγησε, κάθε απώλεια συνοδευόταν από μεγάλη απογοήτευση, όμως η αμοιβαία στήριξη τους βοήθησε να συνεχίσουν.

«Ο άντρας οφείλει να κάνει ένα βήμα πίσω»

Ο Σταύρος Νικολαΐδης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της στήριξης της γυναίκας σε μια τόσο δύσκολη εμπειρία, τονίζοντας πως οι επιπτώσεις μιας αποβολής είναι τόσο ψυχολογικές, όσο και σωματικές.

«Ο άντρας οφείλει να κάνει ένα βήμα πίσω, γιατί η γυναίκα το περνάει και ψυχικά και σωματικά. Δεν είναι εύκολο να χάνεις μωρό στον πέμπτο μήνα. Κάνεις γέννα στην ουσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σκέψη της υιοθεσίας και η επιμονή τους

Όπως αποκάλυψε, οι ίδιοι βρέθηκαν τρεις φορές αντιμέτωποι με την απώλεια μιας εγκυμοσύνης. Οι δύο αποβολές σημειώθηκαν στον πέμπτο μήνα και η τρίτη στον τρίτο, γεγονός που έκανε το ενδεχόμενο της υιοθεσίας να συζητηθεί μεταξύ τους.

«Συναγωνιζόμασταν ποιος από τους δύο θα στηρίξει τον άλλον. Πέρασε από το μυαλό μας η υιοθεσία, όταν το έχεις περάσει τρεις φορές. Οι δύο ήταν στον πέμπτο μήνα και η μία στον τρίτο, αλλά δεν το βάλαμε κάτω, επιμέναμε», είπε ο ηθοποιός, περιγράφοντας τη στάση που κράτησαν μαζί με τη σύζυγό του παρά τις δύσκολες στιγμές.

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