Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου απαθανατίστηκαν από το φωτογραφικό φακό του govastileto.gr σε μια σπάνια κοινή τους έξοδο μαζί με τα παιδιά τους.

Η ηθοποιός έχει αποκτήσει μια 3χρονη κόρη, την Ηλέκτρα, μαζί με τον πρώην σύντροφό της, ενώ ο ηθοποιός έχει επίσης αποκτήσει ένα γιο μαζί με την πρώην σύζυγό του, τον Άγγελο, ο οποίος είναι 7 ετών.

Όπως βλέπετε από τις φωτογραφίες, το ζευγάρι εθεάθη σε δημόσια έξοδό του μαζί με τα δύο παιδιά. Ο Σταύρος Σβήγκος κρατούσε το γιο του σφιχτά από το χέρι, ενώ η Γιολάντα Καλογεροπούλου κρατούσε τρυφερά στην αγκαλιά της την κόρη της. Οι δυο τους φάνηκε να απολαμβάνουν τον ποιοτικό οικογενειακό χρόνο, ενώ δεν κρύβουν πλέον τη σχέση τους, με τις κοινές εμφανίσεις τους να είναι όλο και πιο συχνές.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

