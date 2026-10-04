Ο Σταύρος Σβήγκος μίλησε για τη σχέση του με τη Γιολάντα Καλογεροπούλου, αλλά και για το ενδεχόμενο να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας.

Ο ηθοποιός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, ξεκαθάρισε ωστόσο πως για τον ίδιο ο γάμος δεν αποτελεί προϋπόθεση για να νιώθει ασφάλεια και σιγουριά μέσα σε μια σχέση.

Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο ενδιαφέρον που υπάρχει για την προσωπική του ζωή.

«Ποια σόουμπιζ; Είναι μια φοβερή φούσκα»

Ο Σταύρος Σβήγκος σχολίασε με χιούμορ τον τρόπο με τον οποίο τα media ασχολούνται με τις προσωπικές σχέσεις των προσώπων της showbiz, σημειώνοντας πως πολλές φορές η υπερβολική ενασχόληση με τη δημοσιότητα λειτουργεί ως αντιπερισπασμός από άλλα ζητήματα.

«Από το να κυνηγιόμαστε, καλύτερα να το πούμε μια κι έξω. Θα έλεγα πως ασχολούνται με την προσωπική ζωή όλων. Ξέρεις τι γίνεται; Είναι φοβερός αποπροσανατολισμός από πάρα πολλά πράγματα γενικότερα η σόουμπιζ. Είναι πολύ αστεία. Είναι μια φούσκα φοβερή, από το εξωτερικό μέχρι εδώ. Και εμείς μιλάμε για μια χώρα δέκα εκατομμυρίων. Ποια σόουμπιζ;», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε αν θα σκεφτόταν να παντρευτεί ξανά, ο ηθοποιός δήλωσε ανοιχτός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εξηγώντας πως η καθημερινότητά του με τη σύντροφό του δεν θα άλλαζε ουσιαστικά.

«Γιατί όχι; Δεν είναι κάτι που θα αλλάξει τη ζωή μου. Έτσι όπως είμαι με τη σύντροφό μου, τι είμαστε παντρεμένοι, τι όχι, για μένα είναι το ίδιο. Την ίδια ασφάλεια, την ίδια σιγουριά, την ίδια αγάπη έχω. Μπορεί να το πω. Τέλειο πάρτι, ας πούμε», είπε χαρακτηριστικά.

Πότε θα γνωρίσει η σύντροφός του το παιδί του

Ο Σταύρος Σβήγκος μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται μια νέα σχέση σε σχέση με το παιδί του. Όπως εξήγησε, δεν θεωρεί σωστό να βιάζεται σε τέτοιες συστάσεις και προτιμά πρώτα να έχει βεβαιωθεί ο ίδιος για τη σταθερότητα της σχέσης.

«Σίγουρα θα περάσει πολύς καιρός για να συστήσω αυτή τη σχέση. Πρέπει να είμαι πρώτα σίγουρος εγώ για μένα και μετά. Νομίζω ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται πότε οι γονείς τους είναι καλά, πότε είναι σίγουροι γι’ αυτό που κάνουν», ανέφερε.

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