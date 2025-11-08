Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Σταύρος Τσουμάνης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα και μίλησε για την πορεία του και τις διάφορες δουλειές που έχει κάνει.

Όπως αποκάλυψε, όπως κάθε νέος, έτσι και εκείνος έχει δουλέψει σεζόν, μάλιστα στη Μύκονο.

«Η πρώτη μου τηλεοπτική δουλειά ήρθε ενώ δούλευα στη Μύκονο. Αυτή είναι η πιο ακραία ιστορία που έχω. Σε ένα βράδυ βγάλαμε 1.300 ευρώ.

Οι άνθρωποι που έρχονται εκεί… ήταν και ένας πρίγκιπας από τη Σαουδική Αραβία. Η σπατάλη τους είναι αλόγιστη, κυρίως στα φιλοδωρήματα.

Εγώ είμαι πολύ σπάταλος, δυστυχώς, χαλάω πολλά σε εξόδους και στις μηχανές, γιατί μου αρέσουν πολύ», αποκάλυψε ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια, σχολίασε και τη φράση του που έγινε viral σχετικά με την έκφραση συναισθημάτων προς τους φίλους του: «Είμαι straight, αλλά είμαι ερωτευμένος με τους φίλους μου. Ο έρωτας δεν είναι μόνο αυτό που έχουμε μέσα στο παντελόνι ή τη φούστα μας.

Είναι κάτι πολύ βαθύ, τρυφερό και όμορφο. Συνήθως για να είσαι φίλος με κάποιον, υπάρχει μια τρυφερότητα που γεννά αυτή τη σχέση. Ανυπομονώ να δω τους φίλους μου, τους αγαπάω και είμαι ερωτευμένος μαζί τους. Σχεδόν όλοι έχουν κλειδιά από το σπίτι μου».