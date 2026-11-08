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Ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας ανάγκασε τον Σταύρο Ξαρχάκο να ακυρώσει το ταξίδι του στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να παραστεί στην τελετή απονομής του τιμητικού Χρυσού Αλέξανδρου, στο πλαίσιο του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης επρόκειτο να τιμηθεί για τη σημαντική και πολυετή συνεισφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο. Η βράβευση είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, ωστόσο ένα κρυολόγημα που εμφανίστηκε την τελευταία στιγμή τον κράτησε στην Αθήνα.
Η ανακοίνωση για την απουσία του
Την είδηση έκανε γνωστή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης, ενημερώνοντας τους παρευρισκόμενους ότι ο Σταύρος Ξαρχάκος δεν κατάφερε να ταξιδέψει λόγω της αδιαθεσίας του.
Το μήνυμα του Σταύρου Ξαρχάκου
Παρά την απουσία του, ο συνθέτης θέλησε να εκφράσει δημόσια τη συγκίνησή του για την τιμητική διάκριση, αλλά και τη στενοχώρια του που δεν μπόρεσε να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και να μοιραστεί αυτή τη σημαντική στιγμή με τους ανθρώπους που τον τίμησαν.
Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ευχαρίστησε τους διοργανωτές και όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της βραδιάς. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην οικογένειά του, με την οποία ανυπομονούσε να ζήσει από κοντά αυτή τη ξεχωριστή στιγμή.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
Govastiletto.gr – Σταύρος Ξαρχάκος – Ηρώ Σαΐα: Τα δίδυμα παιδιά τους έκλεισαν τα 10 – «Η πιο όμορφη δεκαετία της ζωής μας»