Με μια ιδιαίτερα τρυφερή και σπάνια οικογενειακή φωτογραφία επέλεξε η Ηρώ Σαΐα να στείλει τις χριστουγεννιάτικες ευχές της. Η γνωστή ερμηνεύτρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει μαζί με τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο και τα δύο τους παιδιά, αποπνέοντας μια αίσθηση γαλήνης και οικογενειακής ευτυχίας.

Η ερμηνεύτρια δημοσίευσε, την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο όπου η ίδια με τον σύζυγό της και τα δίδυμα πόζαραν μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι τους, φορώντας ασορτί πιτζάμες και στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Χρόνια Πολλά. Με υγεία, αγάπη και τύχη. Και με Φως στις καρδιές μας !».

Δείτε την ανάρτηση:

Ο Σταύρος Ξαρχάκος παντρεύτηκε με την Ηρώ Σαΐα το 2015 και αποτελεί τον τρίτο γάμο του συνθέτη. Τα δίδυμα παιδιά τους ήρθαν στη ζωή την 1η Νοεμβρίου 2016.

