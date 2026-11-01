Η Ηρώ Σαΐα ανέβασε, τα ξημερώματα της Κυριακής 1 Νοεμβρίου, ένα βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram με στιγμές από τα προηγούμενα δέκα χρόνια της ζωής τους, εκφράζοντας την αγάπη της και την υπερηφάνεια της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης σημείωσε: «1/11/2016-1/11/2026. Η πιο όμορφη δεκαετία της ζωής μας. (Πότε πέρασαν δέκα χρόνια;) Πολύτιμα παιδάκια μας, σας λατρεύουμε. Είμαστε τυχεροί που είμαστε γονείς σας. Χρόνια πολλά, καλά και ευτυχισμένα».

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Iro Saia (@irosaia_)

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