Την ώρα που η οικονομική διαφορά ανάμεσα στην Άννα Βίσσηκαι τον Νίκο Καρβέλα συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, μία ακόμα δικαστική εμπλοκή που αφορά κορυφαίο όνομα της ελληνικής μουσικής έρχεται στο φως. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται ο Σταύρος Ξαρχάκος.

Όπως αποκάλυψε ο Δήμος Βερύκιος μέσα από την εκπομπή «Happy Day», ο σπουδαίος συνθέτης, μαζί με τη δισκογραφική εταιρεία Panik Records, βρίσκονται αντιμέτωποι με αγωγή που κατέθεσε η στιχουργός και κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου, Αγαθή Δημητρούκα, σχετικά με την κυκλοφορία του ζωντανά ηχογραφημένου άλμπουμ «Ρεμπέτικο – 40 Χρόνια Μετά».

Η τροπή αυτή προκαλεί αίσθηση, καθώς η αρχή της υπόθεσης δεν προμήνυε καμία ένταση. Η Αγαθή Δημητρούκα είχε δώσει το «παρών» στο Ηρώδειο κατά την πρώτη παρουσίαση του έργου, καταχειροκροτώντας τους συντελεστές, ενώ στη συνέχεια είχε εκφράσει και δημόσια την υποστήριξή της μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου απέστειλε εξώδικο στον Ξαρχάκο

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Έθνος, η Αγαθή Δημητρούκα απέστειλε εξώδικο στον Σταύρο Ξαρχάκο και στη δισκογραφική εταιρεία, ζητώντας να μην προχωρήσει η έκδοση του άλμπουμ. Παρά το εξώδικο, το «Ρεμπέτικο – 40 Χρόνια Μετά» κυκλοφόρησε τελικά, καθώς είχε δοθεί άδεια από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης «Αυτοδιαχείριση», στον οποίο ανήκει η κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου.

Το live album κυκλοφόρησε το 2025 και αποτελεί ζωντανή καταγραφή των συναυλιών του έργου στο Ηρώδειο.

Ακολούθησε η αγωγή κατά του Σταύρου Ξαρχάκου και της Panik Records. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η Αγαθή Δημητρούκα, η έγκρισή της για τις συναυλίες είχε δοθεί με την πεποίθηση ότι επρόκειτο για επανεκτελέσεις των τραγουδιών του «Ρεμπέτικου» και όχι για διασκευές.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο Δήμος Βερύκιος, η πλευρά της ισχυρίζεται πως δεν υπήρξε ισότιμη προβολή των ονομάτων του μαέστρου και του ποιητή.

Αλκίνοος Ιωαννίδης, Αγαθή Δημητρούκα

Το «Ρεμπέτικο» του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου κυκλοφόρησε το 1983 και αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά έργα του ελληνικού τραγουδιού. Ανάμεσα στα τραγούδια του βρίσκονται τα «Το Δίχτυ», «Μάνα μου Ελλάς», «Στης πίκρας τα ξερόνησα», «Εμένα λόγια μη μου λες», «Μπουρνοβαλιά», «Στη Σαλαμίνα» και «Το Πρακτορείο». Σαράντα χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του, ο Ξαρχάκος επέστρεψε στο έργο με μια νέα σκηνική παρουσίαση, η οποία γνώρισε μεγάλη ανταπόκριση και οδήγησε τελικά και στην κυκλοφορία του live album. Πλέον, η συνέχεια της υπόθεσης αναμένεται στις δικαστικές αίθουσες.

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