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Η ξαφνική είδηση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σκόρπισε θλίψη σε όλη την Ελλάδα.
Έκτοτε, ο καλλιτεχνικός κόσμος τον αποχαιρετά διαδικτυακά, ενώ πλήθος συναδέλφων του έχει βρεθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, για το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή.
Από τη δική του πλευρά, την ώρα της κηδείας, ο Σταύρος Ξαρχάκος επέλεξε να ανεβάσει μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφερόμενος με εγκωμιαστικά λόγια για τον τραγουδιστή, σημειώνοντας:
«Αποχαιρετούμε – δυστυχώς πρόωρα – το τελευταίο λαϊκό είδωλο, ένα καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής, που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο».
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