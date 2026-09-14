Η ξαφνική είδηση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σκόρπισε θλίψη σε όλη την Ελλάδα.

Έκτοτε, ο καλλιτεχνικός κόσμος τον αποχαιρετά διαδικτυακά, ενώ πλήθος συναδέλφων του έχει βρεθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, για το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή.