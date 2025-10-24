Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Σταύρος Ζαλμάς ήταν καλεσμένος, το πρωί της Παρασκευής 24/10, στην εκπομπή «Buongiorno».

Ο ηθοποιός μίλησε, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη με την Φαίη Σκορδά, για τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να πάσχει από AIDS, για τις επαγγελματικές προτάσεις που έπαψαν να υπάρχουν αλλά και για την προσωπική ζωή του.

Αρχικά, ο Σταύρος Ζαλμάς δήλωσε: «Η πιο γκρίζα ζώνη της ζωής μου είναι όταν πολύ δημοφιλή έντυπα του 90, έγραψαν ότι έχω AIDS. Ήταν ένα μαύρο κενό στη ζωή μου. Τότε είχα πολύ ατροφική μέσα την αίσθηση του σκανδάλου. Έπρεπε να κάνω μια μηνυσάρα και να έχω πάρει πολλά λεφτά. Το πλήρωσα πολύ βαριά σε προσωπικό κι επαγγελματικό επίπεδο γιατί ήταν η εποχή που ο κόσμος δεν ήξερε τι σημαίνει ο AIDS. Ήταν κτηνωδία του εκδότη.

Δεν με πλησίαζε άνθρωπος για πολλά χρόνια. Εκείνη την εποχή η λέξη AIDS ήταν χειρότερο κι από την πανούκλα. Η ατυχία ήταν ότι ήταν συνδεδεμένο με την ερωτική ζωή. Ήσουν δακτυλοδεικτούμενος κι ήταν συνδεδεμένο με την ερωτική ζωή των ομοφυλοφίλων, παρότι αργότερα επικράτησε κυρίως στους ετεροφυλόφιλους».

Στη συνέχεια, ο ίδιος ανέφερε: «Εγώ δεν είχα σχέση με αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα το να μιλήσεις και να πεις ότι δεν έχω, είναι πολύ εξευτελιστικό. Πέρα από αυτό ένιωθα ότι προσβάλω την ίδια μου την αξιοπρέπεια. Το τηλέφωνο σταμάτησε να χτυπά για επαγγελματικούς λόγους. Σε κάποιες δουλειές δεν με πήραν λόγω αυτής της φήμης. Αναγκάστηκα και πήγα σε δημόσιο νοσοκομείο και πήγα τις εξετάσεις στον διευθυντή του Mega, τον Τζώνη Καλημέρη. Του είπα ότι την επόμενη φορά που θα σου πούνε κάτι τέτοιο, βγάλε αυτό και δείξ’ τους το».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για την προσωπική ζωή του: «Είμαι σε συντροφική σχέση εδώ και 16 χρόνια. Όταν πάω κάπου, έρχεται και με βρίσκει. Στις σχέσεις τις δικές μου τα έχω λυμένα. Δεν δίνω ποτέ την αφορμή σε σύντροφο να ζηλέψει. Επίσης, αν με κάνουν να ζηλέψω, έχω φύγει την άλλη μέρα το πρωί. Είναι δεδομένη η εμπιστοσύνη κι η αλήθεια. Είναι μια σχέση που τα πάντα λέγονται.

Όταν είσαι 16 χρόνια με έναν άνθρωπο, έχεις το δικαίωμα να λείψεις 3 μήνες. Δεν υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης. Σε μικρές σχέσεις το έχουν εκμεταλλευτεί κάποιοι άνθρωποι, αλλά όταν είσαι 16 χρόνια με έναν άνθρωπο υποτίθεται ότι έχεις χτίσει γερά θεμέλια. Διαφορετικά είναι μια σχέση για να μην είσαι απλά μόνος σου».

Δείτε το βίντεο:

