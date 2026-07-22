Η Αθήνα ζει στους ρυθμούς μιας από τις πιο ηχηρές μεταγραφικές επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την απόκτηση του σπουδαίου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στέφαν ντε Φράι, ο οποίος, μετά από μια λαμπρή οκταετή πορεία στην Ίντερ, έρχεται στην Ελλάδα για να ηγηθεί της «πράσινης» άμυνας.

Με την τεράστια εμπειρία του από το κορυφαίο επίπεδο, ο 34χρονος πλέον σταρ δεν ήρθε απλώς για να φορέσει τη φανέλα με το Τριφύλλι. Έρχεται για να γίνει ο απόλυτος ηγέτης και ο νέος αρχηγός της ομάδας, φέρνοντας μαζί του την ιταλική ποδοσφαιρική παιδεία, την ολλανδική ψυχραιμία και μια άκρως λαμπερή προσωπική ζωή που μαγνητίζει τα βλέμματα.

Ποιος είναι ο νέος αρχηγός του Παναθηναϊκού

Ο Στέφαν ντε Φράι γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1992 και η πορεία του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι γεμάτη τίτλους και διακρίσεις. Ξεκινώντας από τη Φέγενορντ, καθιερώθηκε στη Serie A, αρχικά με τη Λάτσιο και στη συνέχεια με την Ίντερ, όπου κατέκτησε συνολικά εννέα τρόπαια και αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο αξιόπιστους αμυντικούς στην Ευρώπη. Παράλληλα, αποτελεί βασικό πυλώνα της Εθνικής Ολλανδίας για πάνω από μια δεκαετία.

Όταν το συμβόλαιό του με τους «νερατζούρι» ολοκληρώθηκε, ο ίδιος αποκάλυψε ότι η ιδέα της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό γεννήθηκε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών στην Αθήνα. Η ιστορικότητα του συλλόγου, το όραμα της νέας διοίκησης και η προοπτική να αναλάβει ένα καθοριστικό, ηγετικό ρόλο, τον έπεισαν να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2027 (με οψιόν ανανέωσης).

Στο χορτάρι, ο Στέφαν ντε Φράι ξεχωρίζει για την τακτική του προσήλωση, την εξαιρετική ικανότητα στις μεταβιβάσεις, και την ηρεμία που μεταδίδει στους συμπαίκτες του. Είναι ο παίκτης που «διαβάζει» το παιχνίδι πριν από τους άλλους, στοιχεία που τον καθιστούν τον ιδανικό «στρατηγό» και αρχηγό για τον Παναθηναϊκό της νέας εποχής.

Η εντυπωσιακή σύζυγός του, Doina Turcanu

Αν ο Στέφαν ντε Φράι κυριαρχεί στους αγωνιστικούς χώρους, η σύζυγός του, Doina Turcanu, κυριαρχεί στον κόσμο της μόδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το εντυπωσιακό μοντέλο και influencer, με καταγωγή από τη Μολδαβία, ζούσε για χρόνια στην Ιταλία, όπου και γνώρισε τον Ολλανδό αμυντικό.

Η γνωριμία του ζευγαριού

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2017 κατά τη διάρκεια της θητείας του Στέφαν ντε Φράι στη Ρώμη, την περίοδο που εκείνος αγωνιζόταν στη Λάτσιο.

Ο παραμυθένιος γάμος στη λίμνη Κόμο

Το επιστέγασμα του έρωτά τους γράφτηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο στις 21 Μαΐου του 2024, όταν ο Στέφαν και η Doina αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης στη μαγευτική λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Σε ένα άκρως ειδυλλιακό και παραμυθένιο σκηνικό, περιτριγυρισμένοι από την απαράμιλλη ομορφιά των ιταλικών Άλπεων και την αριστοκρατική αύρα των τοπικών επαύλεων, το ζευγάρι γιόρτασε την ένωσή του με μια ρομαντική τελετή που συνδύαζε την απόλυτη κομψότητα με την υψηλή ραπτική.

Η Doina έκλεψε τις εντυπώσεις ως μια άκρως λαμπερή νύφη, ενώ το «παρών» έδωσαν στενοί φίλοι, συγγενείς και ηχηρά ονόματα από το χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η ευτυχία του ζευγαριού ολοκληρώθηκε με τον πιο όμορφο τρόπο, καθώς μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον μικρό Νόλαν. Ο ερχομός του γιου τους, στα τέλη Μαρτίου του 2023, έφερε νέα δεδομένα στην καθημερινότητά τους, με την Doina και τον Στέφαν να ισορροπούν υποδειγματικά ανάμεσα στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και το ρόλο των αφοσιωμένων γονέων. Ο μικρός Νόλαν αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά τους και πλέον, ως το νεότερο μέλος της οικογένειας, ταξίδεψε μαζί τους στην Αθήνα για να ζήσει από κοντά το νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο στη ζωή του Ολλανδού αρχηγού.

Η Doina Turcanu δεν είναι απλώς η σύντροφος ενός ποδοσφαιριστή. Διαθέτει μια επιτυχημένη καριέρα στο μόντελινγκ, έχοντας κερδίσει στο παρελθόν τίτλους ομορφιάς στην Ιταλία (όπως το «Miss Forme Morbide»), ενώ η αισθητική της στο Instagram εκφράζει την απόλυτη ιταλική φινέτσα.

Μαζί αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και κομψά ζευγάρια των ευρωπαϊκών γηπέδων. Κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, αποφεύγοντας τις προκλήσεις, αλλά η παρουσία τους σε κοσμικά γεγονότα και fashion shows πάντα μαγνητίζει τα φλας των φωτογράφων.

Η νέα ζωή στην Αθήνα

Η μετακόμιση του ζευγαριού στην Αθήνα αναμένεται να αναβαθμίσει και το lifestyle status της ελληνικής πρωτεύουσας. Η Doina Turcanu, με την έντονη δραστηριότητά της στα social media, έχει ήδη αρχίσει να μοιράζεται στιγμές από τη νέα τους καθημερινότητα κάτω από τον αθηναϊκό ήλιο, διαφημίζοντας την ομορφιά της Ελλάδας στους χιλιάδες followers της.

Για τον Παναθηναϊκό, η παρουσία του Στέφαν ντε Φράι στα αποδυτήρια αποτελεί εγγύηση σταθερότητας. Οι φίλαθλοι της ομάδας είδαν ήδη το ανεπίσημο ντεμπούτο του και ανυπομονούν να τον δουν να φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού στους επίσημους αγώνες. Η εμπειρία του από πρωταθλητισμό στο υψηλότερο επίπεδο είναι το στοιχείο που έλειπε από το ρόστερ για να κάνει το βήμα παραπάνω.

Ο Στέφαν ντε Φράι δεν είναι απλώς μια μεταγραφή αμυντικού. Είναι μια δήλωση ισχύος από τον Παναθηναϊκό. Ένας αθλητής-πρότυπο, ένας οικογενειάρχης και ένας παγκόσμιας κλάσης ποδοσφαιριστής που, έχοντας στο πλευρό του την εντυπωσιακή Doina Turcanu, είναι έτοιμος να γράψει ιστορία στα ελληνικά γήπεδα ως ο νέος μεγάλος ηγέτης του Τριφυλλιού.

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