Αναστάτωση προκάλεσε το Σαββατοκύριακο μια δημοσίευση σε fanpage της σειράς Η Γη της Ελιάς, που ισχυριζόταν ότι η Στέφανη Χαραλάμπους βρέθηκε νεκρή σε χωράφι τα ξημερώματα.

Η νεαρή ηθοποιός, ωστόσο, έσπευσε να διαψεύσει τα δημοσιεύματα μέσω των social media.

Μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno, η Στέφανη Χαραλάμπους εξήγησε: «Μπήκα στο Facebook και είδα μια ανάρτηση που έγραφε ότι βρέθηκα νεκρή σε ένα χωράφι, μαζί με τη φωτογραφία μου. Τις επόμενες μέρες με πήραν τηλέφωνο φίλοι και γνωστοί για να ρωτήσουν αν ήμουν καλά. Γι’ αυτό έκανα την ανάρτηση, για να ξεκαθαρίσω ότι όλα είναι καλά».

Η ηθοποιός πρόσθεσε με χιούμορ ότι πιθανώς η είδηση δημιουργήθηκε για να τραβήξει την προσοχή και να φέρει views και ότι δεν προσπάθησε να επικοινωνήσει με το άτομο που την ανέβασε.

Παρά την ανησυχία που προκάλεσε, η ίδια αντιμετώπισε το περιστατικό με χαμόγελο.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Mega, η ανάρτηση παραμένει online, ενώ αντίστοιχα ψεύτικα δημοσιεύματα έχουν κυκλοφορήσει και για άλλους ηθοποιούς.

Η Στέφανη Χαραλάμπους, πάντως, ξεκαθαρίζει ότι είναι υγιής και καλά στην υγεία της, καθησυχάζοντας τους φίλους και θαυμαστές της.