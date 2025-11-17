Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μια backstage στιγμή από τα γυρίσματα του Maestro μοιράστηκε η Στεφανία Γουλιώτη, ποζάροντας δίπλα στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη σε μια ανάρτηση που ενθουσίασε τους fans της σειράς.

Το επιτυχημένο project του Mega, που έχει ήδη αγαπηθεί και στο Netflix, επιστρέφει με τον τέταρτο κύκλο του, και τα γυρίσματα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για το πώς προέκυψε η συνεργασία της με τον Παπακαλιάτη, αποκαλύπτοντας με χιούμορ την πρώτη τους κουβέντα: «Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “έχω έναν ρόλο για μια … τοξική γυναίκα και είσαι η μόνη που σκέφτηκα!”. Του απάντησα: “Ευχαριστώ πολύ, μας υποχρέωσες!”», είχε πει γελώντας στο “Στούντιο 4”.

Τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα, ενώ στη συνέχεια η παραγωγή μεταφέρθηκε ξανά στους Παξούς, όπου διαδραματίζεται μεγάλο μέρος της σειράς.

