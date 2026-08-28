Ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο μοιράστηκε η Στεφανία Γουλιώτη με τους followers της, τραγουδώντας μέσα από το αυτοκίνητό της την επιτυχία «Λογαριασμός» της Κατερίνας Λιόλιου

Η ηθοποιός προσπάθησε να ακολουθήσει τους στίχους, όμως σε αρκετά σημεία τους μπέρδεψε, συνεχίζοντας παρ’ όλα αυτά με αρκετό κέφι.

Στο τέλος κατάφερε να ολοκληρώσει σωστά το ρεφρέν και κατέγραψε τη στιγμή για να τη μοιραστεί στο TikTok.

«Τα βρήκα όμως, τα είπα τα λόγια τελικά», σχολίασε με χιούμορ στο τέλος του βίντεο.