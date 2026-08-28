Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Η ηθοποιός προσπάθησε να ακολουθήσει τους στίχους, όμως σε αρκετά σημεία τους μπέρδεψε, συνεχίζοντας παρ’ όλα αυτά με αρκετό κέφι.
Στο τέλος κατάφερε να ολοκληρώσει σωστά το ρεφρέν και κατέγραψε τη στιγμή για να τη μοιραστεί στο TikTok.
«Τα βρήκα όμως, τα είπα τα λόγια τελικά», σχολίασε με χιούμορ στο τέλος του βίντεο.
Govastiletto.gr – Κατερίνα Λιόλιου: Η άγνωστη ιστορία πίσω από τον «Λογαριασμό» που έγινε το απόλυτο viral