Η Στεφανία Γουλιώτη επέστρεψε και φέτος με ένα γνώριμο πλέον «πρωτομαγιάτικο κόλπο», επαναλαμβάνοντας το χαρακτηριστικό της βίντεο όπου φαίνεται να πέφτει από καρέκλα, στο ίδιο ακριβώς σημείο όπως και πέρυσι.

Η ηθοποιός μοιράστηκε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας τη στιγμή που, ενώ βρισκόταν με την παρέα της σε μεζεδοπωλείο και τσούγκριζαν ποτήρια, έκανε μια εντυπωσιακή και ταυτόχρονα χιουμοριστική «πτώση», κρατώντας μάλιστα το ποτήρι της άθικτο.

Όπως σχολίασε η ίδια, πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη πλάκα «στα ίδια μέρη με ίδια κόλπα», επιλέγοντας να γιορτάσει την Πρωτομαγιά με τον δικό της, παιχνιδιάρικο τρόπο και γράφοντας στη λεζάντα «Πέσιμο με μπρίο και τρέλα».

Η κίνηση αυτή δεν είναι καινούρια, αφού είχε κάνει ακριβώς το ίδιο και την προηγούμενη χρονιά στο ίδιο σημείο, εξηγώντας τότε ότι πρόκειται για ένα μικρό “performance” με τεχνική, ώστε να παραμένει το ποτήρι της άθικτο και να δημιουργείται ένα χιουμοριστικό αποτέλεσμα.

Το στιγμιότυπο έγινε ξανά viral, με τους διαδικτυακούς της φίλους να ανταποκρίνονται με χιούμορ στην επανάληψη του «θεσμού» της Πρωτομαγιάς που φαίνεται να έχει καθιερώσει.