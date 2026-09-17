Στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου η Στεφανία Γουλιώτη, η οποία μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη δική της εμπειρία από την ψυχοθεραπεία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η διαδικασία έχει επηρεάσει τη ζωή της.

Η γνωστή ηθοποιός εξήγησε πως για εκείνη η ουσιαστική αλλαγή δεν ήρθε απλώς μέσα από την κατανόηση και την ανάλυση των προβλημάτων της, αλλά μέσα από την προσπάθεια να αντιμετωπίσει σε μεγαλύτερο βάθος όσα την έχουν πληγώσει.

«Οι άνθρωποι χτυπάμε πόρτες αναλόγως με το ποια θα μας ανοίξει και θα μπούμε για να βρούμε το κέντρο μας. Μπορεί να ακούσεις κάποιον να κάνει θεραπείες με βεντάλιες. Θα πας να το δοκιμάσεις και θα δεις πού σε τραβάει καλύτερα να πας ώστε να βρεις το κέντρο σου. Δεν θα βρεις κάποιον άλλον εαυτό», ανέφερε αρχικά.

«Εγώ πιστεύω στην ψυχοθεραπεία. Στην ψυχοθεραπεία που πάει βαθιά, που πονάει. Εγώ έκανα για πάρα πολλά χρόνια μια ψυχοθεραπεία η οποία μου τα ανέλυσε όλα. Ήξερα πάρα πολύ καλά τι μου συμβαίνει ακριβώς, ποιο είναι το καταστροφικό κομμάτι που δημιουργώ εγώ στον εαυτό μου και όλα. Και έβλεπα ότι συνεχίζω να κάνω τα ίδια», είπε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός πρόσθεσε πως σημαντικό ρόλο δεν έχουν μόνο τα ίδια τα βιώματα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τα έχει ερμηνεύσει ο καθένας και το νόημα που τους έχει αποδώσει με τα χρόνια.

«Πάω εκεί που πονάει πια. Ενώ έβγαινα παλιά από την ψυχοθεραπεία μου και ήμουν πανευτυχής που τα έχω εξηγήσει όλα και τα ξέρω και δεν άλλαζε τίποτα παρόλα αυτά στη ζωή μου, τώρα βγαίνω από την ψυχοθεραπεία με μια άλλη ψυχοθεραπεύτρια και είμαι κουρέλι από το κλάμα», εξομολογήθηκε.

Όπως σημείωσε, μέσα από αυτή τη διαδικασία αισθάνεται πλέον πως έχει μετακινηθεί κάτι στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά σε όσα συμβαίνουν γύρω της.