Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους βιώνουν ο Στέφανος Καπίνο και η Μιρκέτα Βιδάλη, καθώς έγιναν για πρώτη φορά γονείς.

Την ευχάριστη είδηση γνωστοποίησε η επιχειρηματίας μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου δημοσίευσε φωτογραφίες από το μαιευτήριο, συνοδεύοντάς τες με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

H ανάρτησή της:

Και κάπως έτσι γίναμε γονείς. 🤍

Το πρώτο μας εικοσιτετράωρο σε μερικές εικόνες γεμάτες εξάντληση, αγάπη και ανθρώπους που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Η μέρα δεν εξελίχθηκε όπως την είχαμε φανταστεί. Όμως αυτό που κρατάω από αυτή την εμπειρία είναι ότι, όπως και στη ζωή, έτσι και στη γέννα, κάποια πράγματα δεν πάνε όπως τα έχεις σχεδιάσει. Και τελικά αυτό που κάνει τη διαφορά είναι οι άνθρωποι που έχεις δίπλα σου.

Ο γιατρός μου, Γιάννης Κουτουλάκης, που ήταν μαζί μου από την πρώτη στιγμή και έκανε ό,τι μπορούσε μέχρι το τέλος για να πετύχει ο φυσιολογικός τοκετός. Η θεία μου και μαία μου, η Έφη που την αγαπώ τόσο πολύ, για τη στήριξη και τη φροντίδα της σε κάθε στάδιο. Και φυσικά ο Στεφ, που έζησε όλη αυτή τη διαδρομή μαζί μου, λεπτό προς λεπτό.

Και κάπως έτσι ξεκίνησε το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής μας. 🤍

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mirketa (@mirketa)

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