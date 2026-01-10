Στα μέσα της δεκαετίας του ’90, ένα από τα πιο εντυπωσιακά σπίτια της Εκάλης τραβούσε τα βλέμματα όσων περνούσαν απ’ έξω. Μια επιβλητική βίλα, απλωμένη σε οικόπεδο περίπου τεσσάρων στρεμμάτων, με έντονα αρχιτεκτονικά στοιχεία και ένα μεγάλο γράμμα «Ω» στην είσοδο, γινόταν αντικείμενο συζητήσεων και φημών. Πολλοί πίστευαν ότι ανήκε στον Αριστοτέλη Ωνάση, χωρίς να γνωρίζουν ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης ήταν ο επιχειρηματίας Θόδωρος Κασσελάκης, δραστηριοποιούμενος στο χώρο των ναυτιλιακών επιστρώσεων.

Εκείνα τα χρόνια, ο γιος του, Στέφανος Κασσελάκης, ήταν ακόμη παιδί και ζούσε ανέμελες στιγμές στο σπίτι όπου μεγάλωσε, παίζοντας στους μεγάλους εξωτερικούς χώρους και απολαμβάνοντας την καθημερινότητα μακριά από κάθε δημόσια προβολή. Το ακίνητο αυτό έμελλε να συνδεθεί αργότερα με το όνομά του, όταν ο ίδιος βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και μετέπειτα ως πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

Η βίλα, με το πέρασμα των δεκαετιών, δεν έμεινε ανεπηρέαστη από οικονομικές και νομικές εξελίξεις. Μετά από μια σειρά δυσκολιών και πλειστηριασμών, άλλαξε ιδιοκτησία και τελικά κατέληξε στον εφοπλιστή Χάρη Βαφειά, ο οποίος είδε στο ακίνητο μια ευκαιρία υψηλής επενδυτικής αξίας.

Ο νέος ιδιοκτήτης δεν σκοπεύει να το πουλήσει. Αντιθέτως, επέλεξε να προχωρήσει σε εκτενή ανακαίνιση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, με στόχο την εκμίσθωσή του.

Η βίλα, συνολικής επιφάνειας περίπου 1.600 τετραγωνικών μέτρων, παραδίδεται με βασικό εξοπλισμό, αφήνοντας περιθώριο στον ενοικιαστή να τη διαμορφώσει σύμφωνα με το προσωπικό του ύφος. Το μηνιαίο μίσθωμα φέρεται να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 20.000 ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια της συμφωνίας, ενώ η διάθεσή της γίνεται με διακριτικό τρόπο, χωρίς καταχώριση σε διεθνείς πλατφόρμες πολυτελών ακινήτων.

