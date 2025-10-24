Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Στέφανος Κασσελάκης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Το ’Χουμε» με τον Κώστα Τσουρό και μίλησε ανοιχτά για τη διαρροή της ιδιωτικής συνομιλίας του με την αντιπρόεδρο του κόμματός του, Θεοδώρα Τζάκρη, ένα θέμα που προκάλεσε θόρυβο στα social media.

Αρχικά, ο ίδιος ανέφερε: «Είναι μια μη-ιστορία», επιχειρώντας να «χαμηλώσει» τους τόνους γύρω από το περιστατικό. «Με τη Θεοδώρα Τζάκρη έχουμε εξαιρετική συνεργασία, την αγαπώ και την εκτιμώ. Θεωρώ ότι είναι αγωνίστρια και έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Όπως και για κάθε συνεργάτη που εκτιμώ, ό,τι έχω να πω το λέω, άλλες φορές μπορεί να έχω άδικο και άλλες δίκιο. Το περιεχόμενο της συνομιλίας ήταν αληθινό, το πώς διέρρευσε δεν το γνωρίζω. Το εργαλειοποίησαν πικραμένοι άνθρωποι, πρώην μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, για να δημιουργήσουν μια δική τους ιστορία».

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας στάθηκε στην ουσία του ζητήματος, τονίζοντας: «Αυτή η συνομιλία είναι ανθρώπινη για ένα πρόεδρο ενός κόμματος που απαιτεί από τους συνεργάτες του να εργάζονται προς μια κοινή κατεύθυνση. Τα δεδομένα ενός θύματος ηλεκτρονικού εγκλήματος διέρρευσαν και εργαλειοποιήθηκαν, δεν πρέπει να χαίρεστε για αυτό».

Σε ερώτηση του Κώστα Τσουρού για το πώς η επίμαχη συνομιλία βρέθηκε σε screenshot, ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε: «Μπορεί να ήθελε να τη στείλει στο σύζυγό της. Κάποιος απέκτησε πρόσβαση στο κινητό της, εκείνη ήταν στην εκκλησία και κατέβασε αμέσως μετά τη φωτογραφία. Μακάρι να ήταν και άλλοι σαν τη Θεοδώρα. Είναι μάγκας, παλικάρι, την αγαπώ και έχει την αμέριστη στήριξή μου. Μακάρι κι άλλοι απ’ το πρώην κόμμα μας να είχαν την ίδια ευθιξία».

