Κατηγορηματικά αντίθετος στη χρησιμοποίηση του έργου του για κομματικούς σκοπούς είχε εμφανιστεί ο Σταύρος Ξαρχάκος, απαιτώντας την άμεση απόσυρση κάθε σχετικού προεκλογικού ή προωθητικού υλικού. Με δημόσια τοποθέτησή του, ο διακεκριμένος συνθέτης κατέστησε σαφές ότι ουδέποτε παραχώρησε άδεια σε πολιτικούς φορείς για τη χρήση των συνθέσεών τους σε συγκεντρώσεις ή σποτ, καλώντας τους πάντες να σεβαστούν τη στάση του.

Παρόλο που δεν κατονόμασε ευθέως τον πρόεδρο των Δημοκρατών, Στέφανο Κασσελάκη, η παρέμβασή του αφορούσε τη χρήση μουσικής του σε διαφημιστικό υλικό του τελευταίου.

Λίγες ημέρες αργότερα, η κάμερα της εκπομπής «For You» και η Χριστίνα Βουδούρη συνάντησαν τον Στέφανο Κασσελάκη, ο οποίος απάντησε πρώτη φορά για το περιστατικό.

«Επικοινωνήσαμε. Έχει ήδη ελεγχθεί το κομμάτι των δικαιωμάτων. Εγώ τον κύριο Ξαρχάκο τον σέβομαι πάρα πολύ. Εξάλλου με είχε αγκαλιάσει όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης στο Ηρώδειο και τον γνώρισα αλλά δεν το περίμενα. Και με είχε κάνει να αισθανθώ ευπρόσδεκτος στην πατρίδα μου. Ξέρεις κάτι; Έχει πλάκα στην Ελλάδα που κανείς δεν θέλει να έχει κάποιο χρωματισμό από κόμμα, αλλά όλοι θέλουν πρόσβαση στους πολιτικούς για να κάνουν τις δουλειές τους. Αυτή η κοροϊδία πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει. Λέω γενικά, πρέπει να τελειώνει».

govastiletto.gr -Στέφανος Κασσελάκης – Tyler McBeth: Η βόλτα στο Κολωνάκι πριν από την τρίτη επέτειο του γάμου τους