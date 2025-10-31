Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Αχιλλέας Μπέος ήταν καλεσμένος, το βράδυ της Πέμπτης 30/10, στην πρεμιέρα της εκπομπής «Ενώπιος Ενωπίω», στην οποία έκανε μεγάλες αποκαλύψεις για τη ζωή του, όμως έκανε και ορισμένες δηλώσεις που προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις εναντίον του.

Μια από αυτές ήταν η εξής: «Έχετε δει τη σειρά “Δύο ξένοι”; Μεγάλη επιτυχία! Καμία φορά όταν είχα χρόνο την παρακολουθούσα. Λέει, λοιπόν, σε μία φάση της σειράς “Ρε συ, αδερφή, προϊσταμένη, πουστ@ρα είναι!”. Δεν είναι ομοφοβικός λόγος. Το να εκφράζομαι ελεύθερα δεν είναι ομοφοβικό! Δεν το είπα εγώ, η Μαρκορά το είπε!», είπε και πρόσθεσε:

«Εγώ μεγάλωσα να κατουρ@ω όρθιος και οι γυναίκες καθιστές. Δεν είμαι το τρίτο φύλο… το ουδέτερο που λένε. Προβάλλουν κάτι αντίθετο από αυτό που πιστεύουμε, εκατομμύρια κόσμος στην Ελλάδα, οικογενειάρχες».

Οι δηλώσεις αυτές έπεσαν στην αντίληψη του Στέφανου Κασσελάκη και ο ίδιος μέσα από μια δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό του στο X/Twitter δεν δίστασε να εκφράσει την ενόχλησή του, ξεσπώντας προς το πρόσωπο του Δημάρχου Βόλου.

Ο ίδιος έγραψε χαρακτηριστικά: «Χθες, ο Αχιλλέας Μπέος εξαπέλυσε τον ομοφοβικό οχετό του, λίγο αφού εξέφρασε τη στήριξή του στον Κ. Μητσοτάκη.

Δεν είναι προσωπικό για μένα το ζήτημα του Μπέου. Η ασημαντότητα και ο σκοταδισμός της Ακροδεξιάς δεν με αγγίζουν.

Μας θύμισε όμως, πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η τοξικότητα που προσπαθεί να κρατήσει την Ελλάδα πίσω.

Δεν είναι “χιούμορ”, δεν είναι “άποψη”. Είναι μίσος.

Χρησιμοποίησε ατάκα ελληνικής σειράς των 90’s για να εκφράσει τους «οικογενειάρχιδες» όπως μας είπε.

Και για να ολοκληρώσει το ομοφοβικό του κρεσέντο, μας ενημέρωσε για την «αντρική»συμπεριφορά του στην τουαλέτα.

Για να τελειώνουμε.

Δεν μας απασχολεί τι κάνει στην τουαλέτα του ο απόπατος της κοινωνίας.

Τα περιττώματά του άλλωστε είναι σε δημόσια θέα. Ανοίγεις την τηλεόραση και τα βλέπεις.

Η αγάπη δεν χρειάζεται την άδεια κανενός Μπέου.

Κι όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να μας γυρίσουν πίσω, η κοινωνία προχωρά.

Με σεβασμό. Με ισότητα. Με ελευθερία.

Να τον χαίρονται στη ΝΔ τον ψηφοφόρο τους».

Χθες, ο Αχιλλέας Μπέος εξαπέλυσε τον ομοφοβικό οχετό του, λίγο αφού εξέφρασε τη στήριξή του στον Κ. Μητσοτάκη. Δεν είναι προσωπικό για μένα το ζήτημα του Μπέου. Η ασημαντότητα και ο σκοταδισμός της Ακροδεξιάς δεν με αγγίζουν. Μας θύμισε όμως, πόσο βαθιά ριζωμένη είναι η… pic.twitter.com/J4P58BRkDv — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) October 31, 2025

govastiletto.gr – Στέφανος Κασσελάκης: Απαντά για τη διαρροή της συνομιλίας του με τη Θεοδώρα Τζάκρη – «Το εργαλειοποίησαν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ»