Στέφανος Κασσελάκης: Καταγγέλλει δημόσια υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης για σεξιστική συμπεριφορά

Ο Στέφανος Κασσελάκης προχώρησε σε μια δημόσια καταγγελία για ένα περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, εκτυλίχθηκε στο στούντιο του Open. Με μια δημοσίευση που προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, περιέγραψε όσα ισχυρίζεται ότι είδε στα παρασκήνια, με πρωταγωνίστρια δημοσιογράφο του καναλιού και απέναντί της ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο ίδιος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «10 Παντού», με παρουσιαστές τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου. Λίγο πριν από εκείνον, στο πλατό βρισκόταν ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος έδειξε μια συμπεριφορά που τον ενόχλησε έντονα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης έκανε λόγο για «μια απίστευτη σκηνή», τονίζοντας ότι έγινε μάρτυρας λεκτικής συμπεριφοράς που χαρακτηρίζει ως σεξιστική απέναντι στη δημοσιογράφο. Στην ίδια τοποθέτηση, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, όπως ισχυρίζεται, υπήρξαν σχόλια ακόμη και για μορφασμούς της παρουσιάστριας, κάτι που ο ίδιος θεώρησε απαράδεκτο. Μάλιστα, συνέκρινε το περιστατικό με αντίστοιχη συμπεριφορά που, όπως είπε, είχε σημειωθεί στο παρελθόν στη Βουλή, αναφέροντας το όνομα του Παύλου Πολάκη.

Ο Στέφανος Κασσελάκης είπε: «Έζησα μια απίστευτη σκηνή και είδα τον υπουργό Μεταφορών κ. Κυρανάκη, έναν νέο άνθρωπο, να μιλάει με τον χειρότερο τρόπο, με σεξιστικό τρόπο, προς τη δημοσιογράφο Μίνα Καραμήτρου. Δεν μπορώ να παραμείνω σιωπηλός, δεν μπορώ να βλέπω τέτοια κατάχρηση εξουσίας από έναν υπουργό μπροστά σε μια δημοσιογράφο η οποία κάνει το επάγγελμα της εξαιρετικά καλά. Μιλάμε για μια λεκτική επίθεση με βαθιά σεξιστικό χαρακτήρα ενάντια σε μια γυναίκα δημοσιογράφο η οποία κάνει τη δουλειά της εξαιρετικά καλά».

Ο Στέφανος Κασσελάκης ζήτησε ευθέως από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την αποπομπή του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος έθιξε το ζήτημα και στον αέρα της εκπομπής, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Open, κάνοντας σαφές ότι δεν επρόκειτο να αφήσει το περιστατικό να περάσει απαρατήρητο.

