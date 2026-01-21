Στέφανος Κασσελάκης στην Κρήτη TV: «Υπάρχουν άνθρωποι στη Βουλή και στην Κυβέρνηση που κρύβουν την σεξουαλικότητά τους»

Ο Στέφανος Κασσελάκης έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Κρήτη TV, με τον ίδιο να κάνει μεγάλες αποκαλύψεις τόσο για την προσωπική ζωή του, όσο και για την πολιτική του πορεία. Εξέφρασε μεταξύ άλλων, την επιθυμία του να αποκτήσει παιδιά με τον σύζυγό του, Tyler McBeth, αλλά και σχολίασε για το πώς αντιμετωπίζεται η σεξουαλικότητα στην Ελλάδα.

Σε απόσπασμα που πρόβαλλε σήμερα, Τετάρτη 21/1, η εκπομπή «Buongiorno», ο Στέφανος Κασσελάκης ακούγεται να λέει: «Έχω μαζέψει ελιές, όχι στην Κρήτη. Στην Κρήτη είχαμε πορτοκαλιές. Έχω μαζέψει ελιές στο αγρόκτημα του παππού μου στην Ριτσώνα στην Χαλκίδα».

Σχετικά με την απόκτηση οικογένειας, αποκαλύπτει: «Στα επόμενα χρόνια θα θέλαμε να έχουμε πετύχει. Δεν υπάρχει πιο όμορφο συναίσθημα να μοιράζεσαι αγάπη και ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει το δικαίωμα να εκφράζει αυτό το δικαίωμά του, όπως εκείνος επιθυμεί».

Όταν τον ρώτησε η δημοσιογράφος για το αν η ομορφιά ανοίγει πόρτες στην πολιτική, απάντησε: «Σίγουρα η ομορφιά δεν κλείνει πόρτες, αλλά σίγουρα δεν φτάνει. Μπορεί να δημιουργήσει στην πολιτική το αντίθετο αίσθημα. Το θέμα είναι να δείξεις την καρδιά σου, πρέπει να δείξεις την ομορφιά που δεν είναι οπτική, είναι η κρυφή. Ό,τι κάνω για την εξωτερική μου εμφάνιση, κάνω, αλλά είναι δικό μου θέμα τι κάνω».

Απαντώντας για το αν υπάρχουν πολιτικοί που δεν έχουν φανερώσει την σεξουαλικότητά τους, λέει: «Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι και στην Βουλή και στην Κυβέρνηση που κρύβουν την σεξουαλικότητά τους. Είναι λυπηρό που το κάνουν αυτό. Αισθάνομαι ότι κάποιος που κρύβει την αλήθεια του και την πραγματικότητά του και συγχρώνος αποφασίζει αυτά τα θέματα είναι υποκριτής, το λέω πάρα πολύ απλά».

Σε ερώτηση για το αν η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποκτήσει ένα Πρωθυπουργό γκέι και παντρεμένο με άντρα, τονίζει: «Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αποκτήσει ένα Πρωθυπουργό που δεν προέρχεται από τα στεγανά ενός συστήματος που τον έχει προδώσει. Τώρα εάν αυτό το άτομο τυχαίνει να είναι γκέι, να έχει σπουδάσει στο εξωτερικό ή τυχαίνει να είναι διαφορετικός από αυτό που προσλαμβάνει ένα κομμάτι της Ελλάδας ως την πλειοψηφία να σκεφτεί ο κάθε ένας και η κάθε μια που μας ακούει αν είμαστε όλοι το ίδιο άτομο».

Ο Tyler, ο οποίος ήρθε και εκείνος στη συζήτηση, απαντά στο ίδιο ερώτημα ως εξής: «Δεν ξέρω αν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο να απαντήσω αυτή την ερώτηση, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να μην είναι έτοιμη. Κοιτάς τις επιλογές που υπάρχει και την ατμόσφαιρα της Ελλάδας σήμερα και δεν γίνεται να μην αναρωτιέσαι “δέχομαι αυτό το άτομο επειδή είναι gay, straight ή οτιδήποτε άλλο”, αλλά ποιος είναι ο καταλληλότερος».

govastiletto.gr – Στέφανος Κασσελάκης – Tyler McBeth: Γιόρτασαν την Ημέρα των Ευχαριστιών – Η φωτογραφία από την κουζίνα του σπιτιού τους