Η Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving) γιορτάζεται σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, κυρίως στις ΗΠΑ και στον Καναδά, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τα αγαθά της χρονιάς και την αξία της οικογένειας και της προσφοράς.

Είναι μια μέρα που συνδυάζει ζεστασιά, παράδοση και χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα.

Στις ΗΠΑ και τον Καναδά πολλοί συγκεντρώνονται με οικογένεια και φίλους για να μοιραστούν ένα γεύμα και να ανταλλάξουν ευχαριστίες.

Φέτος, ο Στέφανος Κασσελάκης και ο σύζυγός του, Tyler McBeth, γιόρτασαν την ημέρα αυτή στην Ελλάδα.

Ο Tyler McBeth μοιράστηκε μια φωτογραφία τους από την κουζίνα του σπιτιού τους, όπου ποζάρουν μπροστά από τη γαλοπούλα που θα ετοίμαζαν για το δείπνο. Στη λεζάντα έγραψε: «Χαρούμενη Ημέρα Ευχαριστιών. Η γαλοπούλα θα μαγειρευτεί από ειδικούς. Εμείς είμαστε εδώ μόνο για τη φωτογραφία».

