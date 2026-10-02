Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο 38χρονος πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανος Κασσελάκης και ο 35χρονος Αμερικανός σύζυγός του, Tyler McBeth, μετακόμισαν μόνιμα στην Ελλάδα.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου ο φακός του περιοδικού ΟΚ! εντόπισε τον Στέφανο Κασσελάκη με τον Tyler McBeth και την αγαπημένη τους σκυλίτσα Φάρλι, επί της οδού Χάρητος κοντά στο σπίτι τους στο Κολωνάκι.

«Ο Tyler ήδη βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, συνοδεύοντας τους Έλληνες γυμναστές που θα εκπαιδευτούν εκεί πριν ξεκινήσουν να απασχολούνται στο αθηναϊκό παράρτημα της αμερικανικής αλυσίδας γυμναστηρίων Barry’s. Σύντομα πρόκειται να γίνουν τα εγκαίνια του χώρου, κοντά στην πλατεία Συντάγματος» εξηγεί πηγή στο ΟΚ!.

govastiletto.gr -Ο Στέφανος Κασσελάκης πήγε στο «Cash or Trash» με αντικείμενα της μητέρας του