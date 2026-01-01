Ο Στέφανος Κασσελάκης βιώνει, αυτές τις μέρες, χαλαρές στιγμές με τον σύζυγό του, Tyler McBeth, και τη σκυλίτσα τους, Φάρλι. Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας θέλησε να δημοσιεύσει μαζί τους μια φωτογραφία στα social media, μοιράζοντας ευχές για τη νέα χρονιά.

Ωστόσο, ο ίδιος, όπως αναφέρει, στην ανάρτησή του, το 2026 θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Ωστόσο, θα σηκώσουμε ξανά το κεφάλι.

Χαρακτηριστικά, ο ίδιος έγραψε στη λεζάντα του:

«Μπαίνουμε στο νέο έτος μαζί με όσα έχουν πραγματική αξία. Τους ανθρώπους μας. Την αλήθεια. Την αξιοπρέπεια. Την αλληλεγγύη. Την αγάπη. Η χρονιά που έρχεται θα έχει δυσκολίες.

Αλλά όσο υπάρχουν άνθρωποι που δεν συμβιβάζονται με το άδικο, που δεν βολεύονται με το «έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα», υπάρχει ελπίδα.

Το 2026 ας γίνει η χρονιά που θα σηκώσουμε ξανά το κεφάλι. Που θα μιλήσουμε καθαρά.

Που θα διεκδικήσουμε μια ζωή με ασφάλεια, δικαιοσύνη και προοπτική. Για όλους. Σας εύχομαι υγεία, δύναμη και αγάπη. Και σας υπόσχομαι κάτι απλό, αλλά πολύ σημαντικό:

να συνεχίσω να λέω την αλήθεια, ακόμα κι όταν δεν βολεύει. Καλή χρονιά!».

