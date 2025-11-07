Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Tyler McBeth μονοπωλούν, αναμφισβήτητα, το ενδιαφέρον κάθε φορά όπου βρεθούν. Μάλιστα, ουκ ολίγες φορές η προσωπική ζωή τους έχει γίνει το επίκεντρο του lifestyle, αφού δίνουν σπάνια το «παρών» σε κοσμικές εκδηλώσεις. Ωστόσο, χθες, Πέμπτη 6/11, ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε στη μουσική βραδιά για φίλους, που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Άλσος, με τον με την Αλέκα Κανελλίδου και το γιο της, Γιάννη Γιαννουσάκη, με αφορμή την κυκλοφορία του τραγουδιού τους «Ροζ».

Οι δυο τους φαίνεται να είναι πιο ερωτευμένοι από ποτέ. Έχουν κλείσει πάνω από δύο χρόνια έγγαμου βίου, ενώ η σχέση τους μετράει πάνω από πέντε χρόνια.

Μάλιστα, ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε για το σύντροφό του, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Happy Day», λέγοντας τα εξής:

«Είμαστε σε ένα σπίτι το οποίο έχουμε πάρει με τον Τάιλερ με πολλή αγάπη για το μακροπρόθεσμο μέλλον. Είμαι εδώ για να προσφέρω όποια πρόοδο μπορώ στη χώρα μας. Αυτό που κάνει ένα σπίτι, είναι η αγάπη μέσα στο σπίτι. Στην Ελλάδα είμαστε 2,5 χρόνια. Αυτό που συνέβαινε στην αρχή με τις κάμερες που μας ακολουθούσαν παντού, δεν το επιλέξαμε. Δεν ήταν εύκολο για τον Τάιλερ να αφήσει τη δική του ζωή στο εξωτερικό για να ακολουθήσει εμένα. Δεν μπορούσε να καταλάβει στην αρχή γιατί δέχομαι τέτοια επίθεση. Δεν φτάσαμε στο σημείο να πούμε ότι θα φύγουμε από την Ελλάδα».

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

