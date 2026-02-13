Στην εκπομπή Super Κατερίνα σχολιάστηκε το νέο βίντεο της Ιωάννας Τούνη στο TikTok, με αφορμή κάποιες αιχμηρές αναρτήσεις της influencer για πρωινές εκπομπές και σχόλια στα social media.

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος τόνισε ότι η Ιωάννα Τούνη φαίνεται πιο χαρούμενη από ποτέ, έχοντας βρει έναν σύντροφο που τη στηρίζει και την αγαπάει, ενώ πρόσθεσε πως η επιτυχία της είναι αναπόφευκτη, καθώς είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα.

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης από την πλευρά του εξήγησε γιατί ο ίδιος δεν εκτιμά κάποιες αναρτήσεις της: «Δεν μου αρέσει η Ιωάννα Τούνη γιατί έχω κόρη», εννοώντας ότι κάποιες σπόντες προς τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, πατέρα του παιδιού της, δεν τον βρίσκουν σύμφωνο.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τον Στέφανο να προσθέτει πως η Ιωάννα Τούνη δεν αποτελεί πρότυπο και ότι η προσωπική της ζωή είναι κάτι που δεν σκοπεύει να σχολιάσει περαιτέρω.

Govastiletto.gr – Στέφανος Κωνσταντινίδης: «Επικίνδυνο να δείχνουμε live τον γιο της Τούνη»