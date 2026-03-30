Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2night Show», το βράδυ της Κυριακής 30 Μαρτίου.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και συνεργάτης της Κατερίνας Καινούργιου, μίλησε μεταξύ άλλων για την έντονη στιγμή που είχε στο παρελθόν στον αέρα του Alpha με τον Ανδρέα Μικρούτσικο και για τον λόγο που δεν θα ήθελε να συνεργαστούν ξανά.

«Ήρθα σε ρήξη με τον Ανδρέα γιατί με είπε φασίστα, ενώ ξέρει τις πεποιθήσεις μου. Έχουμε συζητήσει για το Πολυτεχνείο κι ήξερε τι σημαίνει για εμένα φασισμός. Λέγοντάς το, έστω και μεταφορικά, ήταν η κόκκινη γραμμή μου και δεν το επιτρέπω σε κανένα. Η λέξη φασισμός για εμένα είναι κόκκινη γραμμή», είπε αρχικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

«Βρίσε με και πες μου ό,τι θέλεις. Μην μου πεις για την οικογένειά μου κι ότι είμαι φασίστας. Τα έχουμε βρει, είναι εξαιρετική προσωπικότητα, μυαλό και σε πάει μπροστά. Στο πάνελ είναι απρόβλεπτος. Δεν θα σταματήσω να λέω ότι χάνει την αίσθηση του χρόνου, τοποθετείται 8 λεπτά και καμιά φορά είναι όπως ξυπνήσει», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

«Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ξανά με τον Ανδρέα. Να πάμε να πιούμε τσίπουρα και να κάνουμε πλάκα. Δεν είμαι έτοιμος κι ώριμος να συνεργαστώ ξανά με τον Ανδρέα. Με είδα και τρόμαξα», κατέληξε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

