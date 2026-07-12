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Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης και η οικογένειά του ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές διακοπές τους, μετά το τέλος των επαγγελματικών του υποχρεώσεων στην εκπομπή του Alpha «Super Κατερίνα».

Ο γνωστός δημοσιογράφος επέλεξε για την έναρξη των διακοπών του τις Κυκλάδες και την πανέμορφη Ίο.

Ο ίδιος πόσταρε τις πρώτες εικόνες από τις χαλαρές οικογενειακές στιγμές τους εκεί, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Μάλιστα, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Ελλάδα μας… Κυκλάδες μας… Νιό μας ανέμελη… Σ’ ευχαριστούμε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stefanos Konstantinidis (@stefkonstantinidis)

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