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Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης και η οικογένειά του ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές διακοπές τους, μετά το τέλος των επαγγελματικών του υποχρεώσεων στην εκπομπή του Alpha «Super Κατερίνα».
Ο γνωστός δημοσιογράφος επέλεξε για την έναρξη των διακοπών του τις Κυκλάδες και την πανέμορφη Ίο.
Ο ίδιος πόσταρε τις πρώτες εικόνες από τις χαλαρές οικογενειακές στιγμές τους εκεί, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους.
Μάλιστα, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Ελλάδα μας… Κυκλάδες μας… Νιό μας ανέμελη… Σ’ ευχαριστούμε».
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