Καλεσμένος στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ βρέθηκε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης το βράδυ της Παρασκευής 8 Μαΐου.

Ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε στον Φάνη Λαμπρόπουλο για την εμπειρία του ως παρουσιαστής της «Super Κατερίνα», ενώ αποκάλυψε το ιδιαίτερο δώρο που αγόρασε στην κόρη της Κατερίνας Καινούργιου.

«Είναι ωραίο να παρουσιάζεις μια εκπομπή που λέγεται… Super Κατερίνα. Όταν συζητούσαμε και με την Κατερίνα και με το κανάλι, λέω, «Παιδιά πάρα πολύ ωραία όλα αυτά… τέλεια… “Super Κατερίνα”. Και μαζί σας… ο Στέφανος Κωνσταντινίδης και όλη η ομάδα». Κάνει gap! Ήταν ένα μυστικό ραντεβού που έκανα το καλοκαίρι με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Και του λέω, «Ό,τι είναι να κάνεις, πρέπει να γίνει τώρα! Πρέπει να μείνει έγκυος, σε ένα χρονικό περιθώριο που να είμαστε live!». Φρόντισε ο Παναγιώτης… να ‘ναι καλά, τον ευχαριστώ.

Με τον Παναγιώτη μιλάμε με μηνύματα. Είναι τρελομπαμπάς! Είναι ένας πολύ ωραίος… cool τύπος. Είναι η ισορροπία της Κατερίνας και η ηρεμία του σπιτιού. Βρήκε τον καλύτερο» είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

«Ξέρεις ότι είμαι Ολυμπιακός. Ο Παναγιώτης είναι Παναθηναϊκός. Έκανα την καρδιά μου πέτρα. Έχω κάνει θυσία για την Ξένια, πήγα και της πήρα φορμάκια του Παναθηναϊκού. Το δώρο που έκανα ήταν η υπέρβαση αυτή» αποκάλυψε ο δημοσιογράφος.

govastiletto.gr – Στέφανος Κωνσταντινίδης: Αποκάλυψε πότε επιστρέφει η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της