Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Natalie Kader υποδέχτηκαν τη νέα χρονιά με τον πιο ονειρικό τρόπο, μακριά από την καθημερινότητα και κοντά στη φύση. Το αγαπημένο ζευγάρι μοιράστηκε στους προσωπικούς λογαριασμούς του στο Instagram ένα εντυπωσιακό καρουζέλ φωτογραφιών από το ταξίδι του στη μακρινή Ταϊλάνδη, παράλληλα στέλνοντας τις ευχές του για το νέο έτος.

Στις εικόνες που δημοσίευσαν, τους βλέπουμε να απολαμβάνουν χαλαρές και ξέγνοιαστες στιγμές σε εξωτικές παραλίες, με φόντο τα καταγάλανα νερά και τα επιβλητικά βραχώδη τοπία της περιοχής. Χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, δείχνουν να ζουν στο έπακρο την εμπειρία του ταξιδιού, αποπνέοντας ηρεμία, θετική ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση, παρά την εποχή.

«Καλή χρονιά και απο μας! Να είμαστε καλοί ανθρώποι ακόμα και οταν δεν μας βλέπει κανείς, να διαλέγουμε την ηρεμία μας και ανθρώπους που μας κάνουν καλό. Αγάπη, υγεία και αλήθεια! #happynewyear2026 . Cheers to a new year full of new adventures».

