Στέφανος Μιχαήλ: Θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά! Έγκυος η σύζυγός του, Natalie Kader

Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Natalie Kader διανύουν μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, αφού ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα με μια σειρά από τρυφερές φωτογραφία στα social media, ποζάροντας αγκαλιά με φόντο ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, ενώ όλα τα βλέμματα στράφηκαν στη φουσκωμένη κοιλίτσα της Natalie, που πλέον δεν άφηνε καμία αμφιβολία για το χαρμόσυνο γεγονός.

Η ανάρτηση γέμισε μέσα σε λίγη ώρα με ευχές και συγχαρητήρια από φίλους και ανθρώπους του περιβάλλοντός τους, που έσπευσαν να μοιραστούν τη χαρά τους. Ο δημοφιλής ηθοποιός και η σύντροφός του, οι οποίοι έχουν επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατούν αρκετές πτυχές της προσωπικής τους ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, βρίσκονται πλέον μπροστά σε ένα νέο και ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο, αυτό της δημιουργίας της δικής τους οικογένειας.

Ο Στέφανος Μιχαήλ είχε μιλήσει ανοιχτά για τα όνειρα που έκανε για τη ζωή του τα επόμενα χρόνια. Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει πως επιθυμούσε να αποκτήσει παιδιά και να δημιουργήσει ένα ήρεμο και όμορφο οικογενειακό περιβάλλον, μακριά από την ένταση και τα φώτα της δημοσιότητας: «Σε πέντε-δέκα χρόνια θα ήθελα να έχω ακόμα 1-2 παιδάκια, να έχω το σπιτικό μου και να ζω μια όμορφη ζωή, απλή, με ένα εισόδημα, με το οποίο θα περνάμε καλά», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Σήμερα, η Natalie Kader διανύει την εγκυμοσύνη της και οι δυο τους φαίνεται ότι περιμένουν με μεγάλη χαρά τον ερχομό του μωρού τους.

Η εγκυμοσύνη έρχεται περίπου ένα χρόνο μετά τον γάμο του ζευγαριού. Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Natalie Kader, έπειτα από έξι χρόνια σχέσης, αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να ενώσουν τις ζωές τους σε μια όμορφη τελετή στην Καλαβασό της Λάρνακας, το Σάββατο 31 Αυγούστου. Η μεγάλη ημέρα είχε συγκεντρώσει αγαπημένα πρόσωπα, φίλους και συγγενείς του ζευγαριού, που βρέθηκαν στο πλευρό τους για να γιορτάσουν την αγάπη τους.

Παρά το γεγονός ότι ο ηθοποιός έχει επιλέξει διαχρονικά να προστατεύει την προσωπική του ζωή και να μην απασχολεί τα media με όσα συμβαίνουν μακριά από τη δουλειά του, αυτή τη φορά η ευτυχία του δεν μπορούσε να κρυφτεί. Για τη Natalie Kader, πάντως, το μωρό που περιμένει με τον Στέφανο Μιχαήλ θα είναι το δεύτερο παιδί της. Η ίδια έχει αποκτήσει στο παρελθόν μία κόρη, την Αριάνα, από τη σχέση της με τον Δώρο Παναγίδη, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο «Power of Love». Έτσι, η οικογένεια ετοιμάζεται να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, με τον ερχομό του παιδιού της με τον Στέφανο Μιχαήλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natalie Kader ♌️ (@kadernat)

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