Ο Στέφανος Παπαδόπουλος μετά τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, για ασέλγεια και ανήθικες προτάσεις πρόκειται να καταθέσει ενώπιον του δικαστηρίου την ερχόμενη Πέμπτη 22/1, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος του στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 την Τρίτη 20/1.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος του Στέφανου Παπαδόπουλου, την Πέμπτη 22/1 θα βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα προκειμένου να καταθέσει σχετικά με τα όσα υποστηρίζει για πράξεις του γνωστού τραγουδιστή, ενώ θα παραδώσει και τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία.

Ακόμη, ο δικηγόρος του Στέφανου Παπαδόπουλου είπε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα κληθούν να καταθέσουν και οι μάρτυρες που έχουν προταθεί από την πλευρά του νεαρού, αλλά και οι υπό διερεύνηση μάρτυρες που αναφέρονται στο δικόγραφο της μηνύσεως.

Επιπλέον, σύμφωνα με το νομικό πρωτόκολλο, αφού ληφθούν οι καταθέσεις αυτές, θα κληθεί και ο Γιώργος Μαζωνάκης να καταθέσει το δικό του υπόμνημα εγγράφων εξηγήσεων.

«Κινήθηκε ταχύτατα η δικαιοσύνη. Καλείται την Πέμπτη να καταθέσει ενόρκως πλέον, πέρα της μήνυσης που έχει υποβληθεί το τι πραγματικά έχει γίνει με λεπτομέρειες, κι άλλες λεπτομέρειες. Σίγουρα να μπορέσει να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν αυτά που λέει και, τις επόμενες ημέρες μάλιστα πρώτη φορά θα κληθούν και οι μάρτυρες που έχουν κληθεί και από εμάς αλλά και οι υπό διερεύνηση μάρτυρες που αναφέροντα στο δικόγραφο της μηνύσεως.

Θα καταθέσει ο Στέφανος Παπαδόπουλος πρώτα, θα καταθέσει τα έγγραφά του, θα κληθούν οι μάρτυρές, και θα καταθέσει σίγουρα ο μηνυμένος υπόμνημα εγγράφων εξηγήσεων. Ακόμα δεν θα καταθέσει μήνυση ο δεύτερος άνθρωπος που ήταν να καταθέσει κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει αυτό.

Ο Στέφανος είναι ψυχικά δυναμωμένος και έτοιμος να ξεκινήσει η διαδικασία. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο θα συνεργαστεί με κάποιο σχήμα σύντομα, είναι κοντά στο να κλείσουν συμφωνία», είπε ο δικηγόρος του Στέφανου Παπαδόπουλου.

