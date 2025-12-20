Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, γνωστός ως Stef, μίλησε στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» αναφερόμενος ανοιχτά στη μήνυση που κατέθεσε την Πέμπτη 18/12 εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις και ανήθικες προτάσεις.

Ο Stef εμφανίστηκε αποφασισμένος να φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους, τονίζοντας ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από τέτοιες καταγγελίες αποπροσανατολίζεται συχνά από την ουσία.

Αρχικά, στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η υπόθεση στο δημόσιο διάλογο: «Ο καθένας θα μιλήσει όποτε νιώθει άνετα. Με αυτό που γίνεται στα κανάλια δεν προωθούμε τα θύματα να μιλήσουν. Κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος όταν μιλάμε για τα like».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι υπήρξε προσπάθεια από την πλευρά του τραγουδιστή να του αλλάξει γνώμη και ότι είχε πληροφορηθεί για την μήνυση: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης προσπάθησε να με αποτρέψει από το να κάνω μήνυση. Θα το φτάσω μέχρι τέλους».

Ο Stef κλήθηκε να απαντήσει και στους ισχυρισμούς του τραγουδιστή ότι η καταγγελία του αποτελεί μέρος εκβιασμού, σε συνεννόηση με τον επιχειρηματία του νυχτερινού κέντρου που επρόκειτο να εμφανιστεί. Η απάντησή του ήταν αιχμηρή και συναισθηματικά φορτισμένη. «Δεν ήταν όνειρο ζωής μου να μπλέξω σε μια τέτοια υπόθεση. Τι να απαντήσω, να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας; Ότι δεν είμαι εκβιαστής;».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο οικογενειακό του περιβάλλον, αποκαλύπτοντας πόσο δύσκολο ήταν για εκείνον να μιλήσει ακόμη και στους πιο κοντινούς του ανθρώπους. «Δεν γνώριζε η οικογένειά μου τι συνέβαινε, δεν ήταν εύκολο να τους μιλήσω».

Τέλος, ο Stef έστειλε το δικό του μήνυμα προς όσους έχουν βρεθεί ή βρίσκονται σε αντίστοιχη θέση: «Γνωρίζω ανθρώπους που έχουν ζήσει κάτι αντίστοιχο, όποτε νιώσει έτοιμος ο καθένας ας βγει. Δεν πρέπει κάποιος που θέλει να κάνει πράγματα στο χώρο μας να περάσει από κρεβάτια υψηλότερου στελέχους».

