Ενώπιον του Εισαγγελέα θα βρεθεί την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου ο Στέφανος Παπαδόπουλος. Στο πλαίσιο της κατάθεσής του για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κ. Παπαδόπουλος πρόκειται να παραδώσει στις αρχές κρίσιμα έγγραφα που, σύμφωνα με τον ίδιο, τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του

Να σημειώσουμε πως ο Stef (όπως είναι το καλλιτεχνικό του όνομα), κατήγγειλε τον γνωστό τραγουδιστή για ασελγείς προτάσεις όταν συνεργάζονταν την άνοιξη του 2025 σε γνωστό νυχτερινό κέντρο.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος λοιπόν, μια ημέρα πριν καταθέσει, μίλησε στο Πρωινό του ΑΝΤ1, λέγοντας: «Θα το δούμε αν είμαι έτοιμος να καταθέσω. Όλα τα βλέπω, είμαι οκέι, θα τα πούμε άλλη στιγμή. Δεν έχω να πω κάτι για τον κόσμο που είναι υπέρ του Μαζωνάκη. Είμαστε σούπερ. Καλή χρονιά στην παρέα, θα τα πούμε όλα μετέπειτα. Θα τα πούμε όλα αύριο – μεθαύριο».

Τι λέει ο δικηγόρος του για τη διαδικασία;

Όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος του Στέφανου Παπαδόπουλου, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου θα βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα προκειμένου να καταθέσει σχετικά με τα όσα υποστηρίζει για πράξεις του γνωστού τραγουδιστή, ενώ, θα παραδώσει και τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία.

Ο δικηγόρος του Στέφανου Παπαδόπουλου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, μιλώντας μέσω απευθείας σύνδεσης με την εκπομπή, αποκάλυψε: «Κινήθηκε ταχύτατα η δικαιοσύνη. Καλείται την Πέμπτη να καταθέσει ενόρκως πλέον, πέρα της μήνυσης που έχει υποβληθεί το τι πραγματικά έχει γίνει με λεπτομέρειες, κι άλλες λεπτομέρειες. Σίγουρα να μπορέσει να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν αυτά που λέει και, τις επόμενες ημέρες μάλιστα πρώτη φορά θα κληθούν και οι μάρτυρες που έχουν κληθεί και από εμάς αλλά και οι υπό διερεύνηση μάρτυρες που αναφέροντα στο δικόγραφο της μηνύσεως.

Θα καταθέσει ο Στέφανος Παπαδόπουλος πρώτα, θα καταθέσει τα έγγραφά του, θα κληθούν οι μάρτυρές, και θα καταθέσει σίγουρα ο μηνυμένος υπόμνημα εγγράφων εξηγήσεων. Ακόμα δεν θα καταθέσει μήνυση ο δεύτερος άνθρωπος που ήταν να καταθέσει κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει αυτό. Ο Στέφανος είναι ψυχικά δυναμωμένος και έτοιμος να ξεκινήσει η διαδικασία. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο θα συνεργαστεί με κάποιο σχήμα σύντομα, είναι κοντά στο να κλείσουν συμφωνία».

