Ανέβηκαν οι τόνοι στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με αφορμή το γεγονός ότι σχεδόν δύο μήνες μετά την καταγγελία του Στέφανου Παπαδόπουλου κατά του Γιώργου Μαζωνάκη για ασέλγεια, ο τραγουδιστής βρέθηκε στην Κύπρο και τραγούδησε ένα τραγούδι του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Στέφανος Παπαδόπουλος πραγματοποίησε μια εμφάνιση με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου και σε βίντεο που προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 16/2 φαίνεται να ερμηνεύει το «Ανήκω σε μένα».

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε με έντονο ύφος: «Το παιδί αυτό μυαλό δεν έχει; Κάποιος δεν τον συμβουλεύει ότι: «Παιδιά, έχεις καταγγείλει για σεξουαλική παρενόχληση έναν από τους τρεις σπουδαιότερους Έλληνες τραγουδιστές; Κι αν σ’ το ‘κανε; Στο μπουντρούμι ο Μαζωνάκης». Να τον βρίσουμε όλοι τον Μαζωνάκη και καλά να του κάνουμε αν σ’ το ‘κανε». Όμως, με αυτά που κάνεις, άμυαλε κύριε Στέφανε Παπαδόπουλε, δεν πείθεις κανέναν πια.

Ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να δουλέψει και καλά κάνει. Τραγουδάει ο άνθρωπος στην Κύπρο. Και πολύ καλά κάνει. Μαζί με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου. Επιλέγεις, για να δημιουργήσεις χιτ, να πεις ένα τραγούδι που τραγουδάει ο Γιώργος Μαζωνάκης, που υποτίθεται ότι σ’ έχει παρενοχλήσει σεξουαλικά; Και περιμένεις ο κόσμος να μην πει ότι όλο αυτό το κάνεις για να εκμεταλλευτείς τη φήμη ενός πολύ σπουδαίου, δημοφιλούς τραγουδιστή;

Πήγαινε κάνε αγόρι μου τη δουλίτσα σου, προσπάθησε να πείσεις στη δικαιοσύνη αν όντως σε έχει παρενοχλήσει ο Μαζωνάκης ότι έχεις δίκιο, να πάει ο Μαζωνάκης στη δικαιοσύνη να τον κρίνει. Μα εσύ προσπαθείς να το εκμεταλλευτείς όλο αυτό και θες στην κοινή γνώμη, να σε αντιμετωπίσει σοβαρά; Δηλαδή πραγματικά, από όλα τα τραγούδια της ελληνικής και κυπριακής δισκογραφίας επέλεξες να πεις…».

«Εγώ, εγώ αν ήμουν Μαζωνάκης θα είχα εκνευριστεί για δύο λόγους. Πρώτον μουσικώς γιατί είναι θεόφαλτσος… Θα μου πείτε παίζει ρόλο; Παίζει ρόλο. Είναι και στα αυτιά κακουχία. Είναι λοιπόν μια κακούχια στα αυτιά, είναι και θεόφαλτσος ο άνθρωπος, τέλος πάντων. Αυτό όμως δεν είναι ποινικό κολάσιμο, να είσαι θεόφαλτσος. Κι άλλοι θεόφαλτσοι τραγουδάνε. Είδαμε και στο Just και στη Eurovision εχθές. Το θέμα το δεύτερο είναι: θα εκνευριζόμουν γιατί υποτίθεται τον έχω παρενοχλήσει σεξουαλικά, του ‘χω δημιουργήσει κακές εικόνες, μαύρες εικόνες και ο άλλος, με έναν τραγουδιστή που θέλει να ξεχάσει τη συνεργασία επειδή πήγε να τον κακοποιήσει, τραγουδάει τα τραγούδια του; Είναι η απόδειξη του πώς ευτελίζεις ο ίδιος τη διαδικασία που εσύ ξεκίνησες.

Καταλαβαίνετε πώς ξεφτιλίζει ο ίδιος τον εαυτό του; Υποτίθεται αν σ’ έχει παρενοχλήσει κάποιος, δεν θες να τον δεις στα μάτια σου, δεν θες να τον θυμάσαι. Και πας και τραγουδάς το πιο εμβληματικό του τραγούδι; Πραγματικά τώρα, αλήθεια κύριε Παπαδόπουλε; Αλήθεια τώρα λέτε; Και θέλετε να πείσετε το δικαστήριο ότι όντως παρενοχληθήκατε σεξουαλικά; Που μπορεί να παρενοχληθήκατε. Αλλά με αυτή τη λογική αδυνατίζετε τα όποια επιχειρήματά σας. Γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι τώρα τουλάχιστον εκμεταλλεύεστε το όνομα Γιώργος Μαζωνάκης ξεκάθαρα» ανέφερε ακόμα.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

govastiletto.gr – Στέφανος Παπαδόπουλος: Εύχεται περαστικά στον Γιώργο Μαζωνάκη που χειρουργείται αύριο στη χολή